VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.

Mobilitätscheck ÖPNV: VCD stellt Bus und Bahn auf den Prüfstand

Mitmachaktion gestartet

Berlin (ots)

Das Deutschlandticket feiert seinen dritten Geburtstag - Anlass für den ökologischen Verkehrsclub VCD, seinen "Mobilitätscheck ÖPNV" zu starten, um Bus und Bahn auf den Prüfstand zu stellen. Seit dem 1. Mai ruft der VCD bundesweit zur Teilnahme an seiner Online-Umfrage auf. Er will die Erfahrungen sammeln, die Fahrgäste mit Bus und Bahn machen. "Wir wollen wissen, wie der ÖPNV funktioniert, wo es läuft und wo es hakt - und zwar aus Sicht der Kundinnen und Kunden," so Alexander Kaas Elias, der ÖPNV-Experte des VCD. "Erst wenn die Anbindung in der Stadt und auf dem Land gesichert ist, kann der ÖPNV eine Alternative zum Auto werden."

Das Deutschlandticket hat Mobilität für viele bezahlbarer und einfacher gemacht. Doch viele andere haben wenig davon, weil ihnen die ÖPNV-Anbindung fehlt. Alexander Kaas Elias, ÖPNV-Experte des VCD stellt klar: "Damit alle profitieren können, braucht es überall ein gutes Angebot - denn wo Bus und Bahn selten oder gar nicht fahren, hilft auch das beste Ticket nicht."

Daher will der VCD von den Fahrgästen erfahren, wie es um den ÖPNV vor Ort steht: Fährt der Bus zu selten? Sind Bahnverbindungen unzuverlässig oder umständlich? Klappt der Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt mit Bus und Bahn? Und was muss sich ändern, damit der ÖPNV für mehr Menschen eine attraktive Alternative zum Auto wird? Interessierte können den Mobicheck mit einem Klick erreichen - und benötigen nur drei Minuten, um die Fragen zu beantworten.

"Wir wollen herausfinden, wo es besser werden muss, wo es gut läuft und wo andere sich ein Beispiel nehmen können", so Kaas Elias. "Die Ergebnisse werden wir nutzen, um Druck für bessere Verbindungen und dichtere Takte zu machen. Der VCD ist der Partner für einen attraktiven ÖPNV."

Die aktuellen Takte und Verbindungen bei Bus und Bahn reichen dem Verband nicht aus. Zudem sei selbst dieser Bestand gefährdet, fürchtet Kaas Elias: "Wegen steigender Kosten drohen Bus- und Bahnverbindungen vielerorts eingestellt zu werden. Das wäre fatal; es würde zu noch mehr Autoverkehr führen - mit schlimmen Folgen für Klima und Umwelt."

Auf die steigenden Spritpreise habe die Politik schnell reagiert - beim ÖPNV passiere nichts, obwohl die Probleme seit langem bekannt seien. "Schlimmer noch, der 'Ausbau' ist aus dem einstigen 'Ausbau- und Modernisierungspakt' gestrichen worden - und auch die Modernisierung von Bus und Bahn lässt auf sich warten", kritisiert Kaas Elias. So werde kein Verkehr auf die Öffentlichen verlagert, die Klimaschutzziele des Sektors deshalb Jahr für Jahr gerissen werden.

"Wir fordern, mehr in den ÖPNV zu investieren und ihn so effizienter zu machen. Nur dann können Bus und Bahn zuverlässiger und öfter fahren, auch auf neuen Verbindungen. Das Ziel des VCD ist die Mobilitätsgarantie für alle."

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