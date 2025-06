Klinikum Bielefeld gem. GmbH

Neuer Chefarzt für Geriatrie am Klinikum Bielefeld-Rosenhöhe: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Thiem folgt Ruf an die medizinische Fakultät

Nachfolge von Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Das Klinikum Bielefeld stellt die Weichen für die Zukunft der universitären Altersmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich Thiem übernimmt zum 1. Juli 2025 die Leitung der Universitätsklinik für Geriatrie am Standort Rosenhöhe. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski an, der nach langjähriger engagierter Tätigkeit - auch als Ärztlicher Direktor - in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.

Univ.-Prof. Dr. Thiem (58) bringt eine umfangreiche wissenschaftliche und klinische Laufbahn mit: Zuletzt war er Chefarzt der Medizinisch-Geriatrischen Klinik am Albertinen-Haus in Hamburg und hatte eine Stiftungsprofessur für Geriatrie und Gerontologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf inne. Mit Wirkung seines Amtsantritts in Bielefeld folgt er zugleich dem Ruf der Medizinischen Fakultät der Universität Bielefeld und wird Universitätsprofessor für Geriatrie.

Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen unter anderem Mobilität im Alter, Multimorbidität, evidenzbasierte Altersmedizin und Versorgungsforschung. Univ.-Prof. Dr. Thiem habilitierte und erwarb die Lehrberechtigung im Jahr 2015 für das Fach Geriatrie an der Ruhr-Universität Bochum. Als Forschungsstipendiat der Robert-Bosch-Stiftung am Forschungskolleg für Geriatrie sowie Koordinator im Forschungsverbund PRISCUS (gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) legte Univ.-Prof. Dr. Thiem schon vor über zwei Jahrzehnten seinen Fokus auf die Weiterentwicklung der geriatrischen Medizin.

Er ist langjähriger Akteur in nationalen Gremien der Geriatrie, Mitherausgeber wissenschaftlicher Fachzeitschriften sowie vielfacher Gutachter für Fachzeitschriften und Drittmittelgeber. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Bielefeld - sowohl klinisch als auch akademisch. Es ist mir ein zentrales Anliegen, geriatrische Versorgung eng mit universitärer Lehre und Forschung zu verbinden und innovative Versorgungskonzepte für ältere Menschen weiterzuentwickeln", so Univ.-Prof. Dr. Thiem.

Er tritt die Nachfolge von Dr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski an, der nach langjähriger engagierter Tätigkeit zum 30. Juni 2025 in den wohlverdienten Ruhestand geht. Er baute am Standort Rosenhöhe die Geriatrie mit seinem Start im Jahr 2004 aus und initiierte den Fachbereich der Alterstraumatologie, der im Jahr 2007 zu einem der ersten Zentren dieser Art in Deutschland zählte. Anschließend etablierte Dr. Schmidt-Barzynski geriatrische Abteilungen auch an den Standorten in Mitte und Halle (Westf.). Er war darüber hinaus von 2018 bis 2022 als Ärztlicher Direktor tätig. "Wir danken Dr. Schmidt-Barzynski sehr herzlich für seine herausragende Arbeit und sein unermüdliches Engagement für unsere Patientinnen und Patienten sowie für das Klinikum als Ganzes", sagt Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld. "Mit Univ.-Prof. Dr. Thiem konnten wir eine exzellente und bundesweit anerkannte Persönlichkeit für die Geriatrie gewinnen."

Mit dieser nahtlosen Personalentscheidung unterstreicht das Klinikum Bielefeld seine Strategie, zukunftsfähige Strukturen für eine alternde Gesellschaft zu schaffen - integriert, patientenzentriert und universitär fundiert.

Original-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell