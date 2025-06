Klinikum Bielefeld gem. GmbH

Neuer Chefarzt der Pneumologie am Klinikum Bielefeld: Dr. med. Klaus Henning Thomas übernimmt Leitung

Bielefeld (ots)

Das Klinikum Bielefeld begrüßt Dr. med. Klaus Henning Thomas als neuen Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Der erfahrene Facharzt für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Pneumologie und internistische Intensivmedizin bringt umfassende klinische und wissenschaftliche Expertise mit und übernimmt zum 01. Juni 2025 die Leitung der Abteilung am Standort Mitte.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten medizinischer Erfahrung in führenden Positionen ist Dr. med. Klaus Henning Thomas (60) ein ausgewiesener Experte in der modernen Lungenheilkunde. Zuletzt war er tätig als Chefarzt am AMEOS Klinikum Aschersleben und zuvor als Ärztlicher Direktor des Evangelischen Fachkrankenhauses für Atemwegserkrankungen in Neustadt/Südharz. In der internistischen Intensivmedizin der Charité-Universitätsmedizin in Berlin erlangte Dr. Thomas seine Facharztqualifikation und intensivierte in seinen sechs Jahren dort die pneumologische Spezialisierung, unter anderem als Funktionsoberarzt. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen die invasive und nichtinvasive Beatmungsmedizin, das Weaning langzeitbeatmeter Patienten und Patientinnen sowie hochspezialisierte Verfahren der Bronchoskopie - darunter EBUS, Navigations- und starre Bronchoskopien.

Der gebürtige Hamburger mit Studienstationen in Basel (Schweiz) sowie Missouri und Virginia (USA) forschte im Anschluss zwei Jahre als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der PennState University in Hershey (Pennsylvania, USA). Er freut sich nun auf seine neue Aufgabe in Ostwestfalen: "Mein Ziel ist es, die Pneumologie am Klinikum Bielefeld als leistungsstarke, moderne und patientenzentrierte Fachabteilung weiterzuentwickeln - mit einem besonderen Fokus auf die interdisziplinäre Versorgung und innovative Diagnostik- und Therapieverfahren", erklärt Dr. Thomas.

In Aschersleben war Dr. Thomas zuletzt verantwortlich für den Aufbau einer pneumologischen Klinik mit Intensivmedizin, inklusive der Einrichtung eines Hybrid-OPs mit Cone-Beam-CT zur minimalinvasiven Diagnostik pulmonaler Rundherde. Unter seiner Leitung wurden auch eine Weaningstation und eine pneumologische Spezialsprechstunde etabliert. Darüber hinaus engagiert sich Dr. Thomas in der medizinischen Lehre - zuletzt als Dozent an der Josip Juraj Strossmayer Universität in Osijek, Campus Halberstadt.

"Mit Dr. Thomas gewinnen wir nicht nur einen herausragenden Pneumologen, sondern auch eine engagierte und vielseitige Führungspersönlichkeit", betont Geschäftsführer Michael Ackermann. "Seine fachliche Breite und sein strategischer Blick werden die Weiterentwicklung sowie Vernetzung der Klinik für Pneumologie entscheidend prägen."

Dr. med. Klaus Henning Thomas folgt auf Dr. med. Bertram Ruprecht, der aus gesundheitlichen Gründen die Leitungsposition nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit abgibt. Dr. med. Jörg Schmitthenner, bisher kommissarischer Chefarzt der Klinik, wird sich wieder voll und ganz seinen Aufgaben am Standort in Halle (Westf.) widmen. Die Klinik für Pneumologie am Klinikum Bielefeld behandelt das gesamte Spektrum akuter und chronischer Lungen- und Atemwegserkrankungen sowie Erkrankungen des Brustkorbes und des Rippen- und Lungenfells sowie Behandlungen des Long- oder Post-Covid-Syndroms.

