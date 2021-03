Blumenbüro

Trendkollektion "Crazy Illusions"

Blumen und Pflanzen laden ein ins Wunderland

Hand auf's Herz: Wir sind uns selbst etwas schuldig. Und was? Mehr Farbe, Fröhlichkeit und Leichtigkeit! Nach langer Monotonie zuhause sind sämtliche Sinne bereit für etwas Neues. Wieso begeben wir uns also nicht auf eine kleine Fantasiereise? Die Trendkollektion "Crazy Illusions" von Pflanzenfreude.de und Tollwasblumenmachen.de entführt uns in eine inspirierende Welt voller bunter Farben, ungewöhnlicher Formen und wohltuender Leichtigkeit. Dabei werden Blumen, Zimmer- und auch Gartenpflanzen zu wahren Designobjekten.

Die eigenen vier Wände haben wir uns mittlerweile mehr als sattgesehen. Die Frühling/Sommer-Trendkollektion "Crazy Illusions" sorgt mithilfe inspirierender Formen und Farben für eine Ausflucht aus dem Alltagstrott. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Je auffälliger, bunter und größer, desto besser - diese Kollektion lebt von Extravaganz. Doch wer sind die Stars dieser Saison und in welche Märchenwelten bringen sie uns?

Designed by nature

Die Blüten einer Gerbera oder die Federn eines Papageis? Selbst bei näherer Betrachtung ist es gar nicht so leicht, dieses exotische Erscheinungsbild richtig zuzuordnen. Die zarte Schnittblume vereint schlichte Schönheit mit intensiver Farbkraft und zieht auf diese Weise alle Blicke auf sich. Im Kontrast dazu steht die Pfingstrose, welche durch ihren romantischen Charme entzückt. Sie bringt Ruhe in jede Komposition und bezaubert durch ihre zierlichen Blätter, die opulente Blütenkraft und die sanften Pastelltöne.

Märchenhafte Ästhetik

Wer Alice im Wunderland kennt, wird die märchenhafte Welt der berühmten Geschichte in der aktuellen Kollektion wiederentdecken. Was klein war, wird riesig, wilde Muster und schlichter Chic ergänzen sich zu originellen Stillandschaften und generell sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gepaart mit unkonventionellen Einrichtungselementen kann schon eine kleine Neugestaltung den Wohnraum in ein ganz neues, aufregendes Universum verwandeln. Nicht umsonst haben sich Designer wie Gustaf Westman zum Who's Who der Designwelt entwickelt - seine Entwürfe strotzen nur so vor kreativer Innovation und wirken sämtlicher uninspirierter Monotonie entgegen. Wie praktisch, dass die Trendkollektion den Hype perfekt ergänzt.

Kunstvoll inszeniert

Die Pflanzen und Blumen der Frühling/Sommer Trendkollektion sind bereits ungewöhnliche Hingucker, richtig in Szene gesetzt intensiviert sich ihre Wirkung auf die Umgebung. Generell gilt: "Crazy Illusions" lebt von Kontrasten. Ein verspielter Bubblegum-Look, runde Formen und futuristisches Design treffen auf Geradlinigkeit und sanfte Pastelltöne. Deko-Accessoires wie Spiegel, Figuren in ausgefallener Optik oder geometrische Formen runden das Gesamtbild ab. Die Calla Lilie bringt mit ihren kelchförmigen Hochblätter Farbe und Eleganz ins Interior. In kontrastierenden Übertöpfen und auf Sockeln wird die Zimmerpflanze zu einem stilvollen Art-Piece.

Vasen in sanften Pastelltönen, mit metallisch-glänzender Oberfläche oder asymmetrische Anordnungen - das Motto lautet Mut zur Auffälligkeit. Gerade keine Vase zur Hand? Auch nicht weiter schlimm. Die Iris beweist, dass auch eine unkonventionelle Inszenierung ihrer Schönheit keinen Abbruch tut - ganz im Gegenteil. Auch in weiches Material gebettet oder zentral auf Podesten arrangiert, bildet die Iris, die auch als Schwertlilie bekannt ist, ein optisches Feuerwerk aus Farben und Blüten.

Celosie und Ananas-Bromelie versprühen mit ihrem auffallenden Look eine Leichtigkeit, die fröhlicher und lebhafter nicht sein könnte. Wer diese beiden Schönheiten in einen Strauß bindet, erhält eine Komposition, die den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland neidisch werden lässt. Noch ein kleiner Tipp: In einem freundlichen, hellen Interieur entfaltet sich die zauberhafte Wirkung der Blumen besonders gut.

Surreale Fantasiewelt

Im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon lässt sich mit den Gartenpflanzen der Trendkollektion eine Fantasiewelt kreieren, die zur Flucht aus dem Alltag einlädt. Die Gerbera bringt mit ihren bunten Blüten Abwechslung in den Garten und sorgt für die wunderbarsten Farbakzente in der grünen Weite. Ihre Blütenmeere wirken zugleich zart und dennoch unendlich kraftvoll, was sicher nicht zuletzt an den Farbspielen liegt. Die Kombination mit Pampasgras in Gelb, Violett, Blau oder Rosa schafft einen noch spannenderen Effekt und eine Gestaltung mit etwas Höhe.

Auch Zitruspflanzen sind mit ihren strahlend gelben Früchten wahre Blickfänger. Sie sollten allerdings nur in den frostfreien Monaten draußen stehen - für die kalte Jahreszeit sind die wärmeliebenden Gewächse nicht gewappnet. Im Ensemble mit Palmen wirken Zitruspflanzen besonders paradiesisch. Gemeinsam entführen sie uns an Orte voller Wärme, Sonne und Leichtigkeit. Auffällige, große Kübel, bunte Accessoires und Podeste schaffen in Kombination mit den Gartenpflanzen der Trendkollektion surreale Fantasiewelten à la "Crazy Illusions".

