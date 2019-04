Blumenbüro

Farbvielfalt mit der Hortensie: Die Wohlfühlgarantie im Frühling

Für ein buntes Zuhause

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Langsam aber sicher verabschieden sich die kahlen Frühjahrsmonate und Sonnenstrahlen küssen unsere Fensterscheiben. Endlich ist es an der Zeit, den Frühling samt Sonne in die eigenen vier Wände zu holen und dabei darf selbstverständlich eine riesen Portion Farbe nicht fehlen. Mit ihren prächtigen Blüten bringt die Hortensie einen Schwung Energie ins Eigenheim und wird dadurch zum unverzichtbaren Frühlingsdekor in munteren Frühlingsstunden. Auffällig, individuell und wunderschön: Die Hortensie ist ein Geschenk für alle Pflanzenliebhaber, die kugelrunde Blütendolden mögen. Gerade jetzt im Frühjahr kann die Hortensie eine große Portion Farbe in die eigenen vier Wände bringen. Aber welche Farbe eignet sich am besten? Und welche Farbe passt zu wem?

Die Wirkung von Farben im Eigenheim

Farben haben eine ganz intensive unbewusste Bedeutung, die jeden Menschen beeinflusst. Diese sind selbstverständlich individuell und von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Besonders sind Farben die Erzeuger von Empfindungen und Gefühlen. Zusätzlichen wecken sie verschiedene Assoziationen, die unsere Wahrnehmung prägen. Warme Farben wie Orange und Gelb senden Energie, Wärme und Frohsinn in die Welt. Die Farbe Rot erregt Aufmerksamkeit und weckt positive Assoziationen von Leidenschaft, Aufsehen und Dynamik. Selbstbewusste Pflanzenliebhaber, die ihr Eigenheim auffällig dekorieren möchten, wählen dementsprechend rote Hortensien für die eigenen vier Wände. Wer gerne Gäste empfängt und es munter mag, wählt einen Mix aus orangenen und gelben Hortensien. Die Farbe Orange versinnbildlicht Freundlichkeit und wirkt gleichzeitig einladend. Gelb ist als helle und leuchtende Farbe das Sinnbild für Optimismus und Glück.

Brauchen die Liebsten also ein wenig Zuspruch und Motivation, bietet sich insbesondere eine gelbe Zimmerhortensie als liebevolles Geschenk an. Die Blätter der Hortensie, die in kräftigem Grün erstrahlen sind ebenso ein Grund dafür, warum die Hortensie dem Eigenheim absolute Lebendigkeit verleiht. Grün ist die Farbe der Natur und hat eine beruhigende, harmonische und entspannte Wirkung auf den Betrachter. Das Zusammenspiel der großen Hortensienblätter und der farbenfrohen Blütenpracht ist einmalig und garantiert ein pures Wohlfühl-Ambiente.

Durch die weite Farbpalette der Zimmerpflanze eignet sie sich auch für Pflanzenliebhaber, die die etwas kühleren Farben wie Blau und Violett bevorzugen. So verspricht die Farbe Blau Vertrauen und Entspannung. Violett verkörpert Magie oder Kreativität. Neutrale Farben wie Schwarz, Grau, Weiß und Braun eignen sich ideal für die Töpfe der Zimmerpflanze. Da diese Farben weder den kalten noch warmen Farben zugeordnet werden, setzen sie die bunten Blüten der Hortensie in den Fokus.

Die richtige Pflege für leuchtende Blüten

Mit der richtigen Pflege versprüht die Hortensie über mehrere Wochen viel Freude in den eigenen vier Wänden. Damit die üppigen Blütendolden so lang wie möglich leuchten, sollte die Zimmerpflanze einen Platz mit viel Tageslicht einnehmen. Besonders im Sommer muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Zimmerpflanze keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird. Die Hortensie ist eine sehr wasserliebende Pflanze. Diese Eigenschaft ist auch der Ursprung ihres Namens, der aus den zwei griechischen Wörtern "hydro" (=Wasser) und "angeion" (=Fass oder Krug) besteht. Daher muss die Zimmerpflanze regelmäßig gegossen werden. Kalkwasser in großen Portionen eignet sich ideal. Wenn diese Pflegehinweise beachtet werden, steht einem langen Blütenleben nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen und Inspirationen zur Hortensie gibt es auf www.hydrangeaworld.com und www.facebook.com/hydrangeaworld.de.

Bildmaterial zur Zimmerhortensie finden Sie hier: https://bit.ly/Fruehlingsgenuss_Hortensie Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Hydrangeaworld", Beleg erbeten.

Über Hydrangeaworld

Hydrangeaworld ist ein Kooperationsverband der niederländischen Hortensienzüchter, jungpflanzenbetriebe und -produzenten. Der Zusammenschluss möchte seine Begeisterung für die Hortensie teilen und bietet daher online Tipps, Informationen und Inspirationen rund um Zimmer-, Garten- und Schnitthortensien. www.hydrangeaworld.com

Pressekontakt:

Zucker.Kommunikation GmbH

Team Hydrangeaworld.com

Torstraße 107, 10119 Berlin

Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77

Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.de

Web: www.zucker-kommunikation.de

Original-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell