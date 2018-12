Die Prinzessin der Wandlungsfähigkeit / Dankbarkeit und Charisma als Vorbote der Feiertage: Die Vielfalt der Lisianthus / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81644 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Blumenbüro/Blumenbüro Holland" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Ob allein oder gemeinsam: Die Lisianthus lässt sich durch ihre eigene Wandelbarkeit und Vielfalt einfach mit anderen Blumefrein zu einem üppigen Strauß kombinieren, oder erstrahlt als Single durch ihre stolze Haltung in der Vase. Über eine Farbenpracht von rosa und violett bis zu zarten Lachs-, Gelb- und Grüntönen - aus der Wärme kommend, bringt sie Feuer ins Herz.

Die Erinnerungen an den Sommer beginnen bereits zu verblassen, und der Himmel vor dem Fenster nimmt wieder ein graues Gewand an. An diesen verbliebenen, tristen Herbsttagen ist jeder Farbtupfer in den eigenen vier Wänden willkommen. Ob nun üppig, mit Hagebutten gemischt, oder als loser Strauß, der das eigene Wohnzimmer ziert, die Lisianthus ist die richtige Wahl um gemeinsame Stunden zu Hause zu verschönern. Verschiedene Varianten mit dieser charismatischen Blume verbreiten immer wieder eine andere, frische Atmosphäre, die farbenfrohe Sommermomente in Erinnerung ruft. In den rauen, trockenen Flussbetten Nordamerikas heimisch, erzählt die oft Prärieenzian genannte Schönheit auch an kalten Tagen Geschichten aus der Sonne. Die zarten, feinen Blätter dieser graziösen Blume stehen aufrecht, stolz - und sind ein Abbild ihres starken Symbols der Dankbarkeit, der Anerkennung und des Charisma. Es sprechen viele Gründe dafür, dass diese Schönheit auf der Blumenagenda für den Monat Dezember zu finden ist.

Zart und stark

Die kontrastreiche Lisianthus vereint das Einfache mit dem Speziellen und bringt so Dynamik in jedes Wohnzimmer. Schlichte, einfarbige Vasen mit angerauter Oberfläche unterstreichen die Farbvielfalt und Einzigartigkeit der Blüten. Dunkle Töne lassen die anmutige Blume erstrahlen, helle Vasen unterstreichen die Farbenvielfalt der Blätter und sorgen für das richtige Ambiente.

Dankbarkeit und Lisianthus gehören zusammen

Freunden und Familie einmal "Danke" zu sagen, kann in der Hektik des Alltags untergehen. Für ein spezielles "Merci" eignet sich die Lisianthus besonders gut. Sie vermittelt einzigartige Eigenschaften und wird dadurch zur perfekten Kandidatin für einen riesigen Strauß voller Freude. Dabei lässt sie sich immer wieder neu variieren und trifft so auch den ausgefallensten Geschmack. Allgemein brauchen wir alle doch mehr Blumen - denn was bringt uns sonst so schnell und einfach mehr Freude im Leben?

Pflegehinweise

- Wasser auf Zimmertemperatur in eine saubere Vase füllen und täglich auffrischen. - Den Stil der Lisianthus mit einem scharfen Messer oder Rosenschneider schräg anschneiden. - Mit etwas Schnittblumennahrung im Wasser bleibt die Blume gut zwei Wochen frisch. - An einem Windstillen, hellen Ort platzieren, weit weg von Obstschalen.

