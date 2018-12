Blumiger Apéro mit Freunden Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81644 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Blumenbüro" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Von wegen Herbst-Blues! Regnerische Tage, das Rascheln der bunten Blätter an den Bäumen und ein Tanz des roten und orangefarbenen Laubs in den Alleen - die dritte Jahreszeit entschleunigt den Trubel des Sommers und bietet das Fundament für gemütliche Abende. Üppige Bouquets, die gleichzeitig als Ruhepol und belebendes Element dienen, bringen warme Farben in das Interieur und begrüßen die Herbstzeit.

Mit einer Auswahl an bunt-gemusterten Orchideen kommt ein tropischer Stil-Kick in die eigenen vier Wände, der mit einfarbigen Blüten oder mit Mustern im Tigerlook oder Kuhfellflecken fasziniert. Individuelle Bouquets mit der Rose verteilen eine Portion verträumte Ästhetik im Eigenheim. Die zart und lieblich erscheinende Lisianthus überrascht mit ihrer starken Symbolik.

Apéro-Momente mit floralen Snacks, kreativen Drinks sowie herbstlichen Blumen-Akzenten setzen die Spätherbst-Stimmung auf Geselligkeit.

Die Gattungen Vanda, Phalaenopsis und Cymbidium gehören alle zur Familie der Orchideen. Die tropischen Stil-Ikonen lassen sich zu imposanten Bouquets zusammenstellen, aber auch einzelne Blüten, die locker in einen Deko-Kasten gesteckt werden, bestechen mit ihrer Form- und Farbpracht. Die Orchidee ist ein klassisches Symbol der reinen Freundschaft: Brasilianer schenken diese Blume traditionell zusammen mit Küssen - und zwar gibt es für jede Blüte einen Kuss.

Die Rose ist wie keine andere Blume für die Extraportion Romantik bekannt und lässt sich zu flammend roten Winter-Bouqets kombinieren. Rosen-Opulenz in ausschweifenden Bouquets oder Gestecken spiegelt die verträumt-romantische Seite der Herbstzeit wider.

Die feinen Blüten der Lisianthus strahlen in ein- und mehrfarbigen Tönen. Die zarte Blume sollte mit liebevoller Vorsicht behandelt werden. Die Blume steht für Wertschätzung, Dankbarkeit und Charisma und wird so zum floralen Boten in der Jahreszeit des Wandels.

Spätherbstliche Tage laden dazu ein, einen gemütlichen Tag mit Freunden zu verbringen. Ein Apéro, der in der französischen Kultur tief verwurzelt ist, bietet sich hier als ideale Vorlage für gesellige Stunden. Leckere Happen passend zur Jahreszeit, dazu kreative Drinks und natürlich die passende Dekoration, die das Bild stimmig macht - der rote Faden liegt im floralen Touch.

Drinks

Was darf es zum Einläuten der Apéro-Runde sein? Ein Rosen-Martini oder ein Kir Royal mit Hibiskus setzen gleich zu Beginn die Zeichen für florale Apéro-Momente und gemütliche Stunden in geselliger Atmosphäre.

Setting

Ein Bouquet aus Chrysanthemen, Glorosia, Physalis und Hagebutte im Mittelpunkt zwischen klassischem Grün, abgerundet mit den charakteristischen Farben des Indian Summers wie Rot und Orange, zieht die Blicke garantiert auf sich.

Dinner

Zum Herbst darf es auf der Snackplatte ruhig üppiger zugehen. Hier finden sich Socca mit Blütensalat, Rillettes mit gepökelten Rosenblütenblättern, Austern mit Gurken-Ingwergranita und Borretsch, sowie gepökelter Kabeljau mit Orange, roter Beete und Taggiasca-Oliven.

Details

Für die Drink-Untersetzer der besonderen Art werden gebraucht: -Getrocknete Blätter und Blüten. -Glasuntersetzer mit Vintage-Flair und hochstehendem Rand. -Leim, um die Blüten und Blätter in die Untersetzer zu kleben. -Zurechtgeschnittener Kreis aus Plastik, der auf die Blüten gelegt wird.

Das gesamte Bildmaterial zum perfekten Herbst-Apéro finden Sie hier http://bit.ly/Bildmaterial_Herbst_Apero

Rezepte zu den Apéro-Snacks finden Sie hier http://bit.ly/Apero_Snacks, die Zutaten für die Drinks hier http://bit.ly/Apero_Drinks

Mehr inspirierende Blumen-DIYs gibt es auf www.Tollwasblumenmachen.de.

