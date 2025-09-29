JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co.

Gegen den Rauswurf des NDR

Petition für Julia Ruhs erreicht bereits 50.000 Unterschriften

Berlin (ots)

Eine Petition der Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT für die vom NDR abgesetzte "Klar"-Moderatorin Julia Ruhs hat innerhalb einer Woche bereits 50.000 Unterstützer gefunden. Die Eingabe fordert, dass sich der Sender bei der 31jährigen entschuldigt und sie unverzüglich wieder als Moderatorin einsetzt.

Darüber hinaus setzen sich die Unterzeichner gegen "die per Zwang erhobenen Rundfunkbeiträge" und für deren Abschaffung ein. An deren Stelle soll ein neues und vereinfachtes Finanzierungsmodell treten. Doppelstrukturen müssten abgeschafft werden.

Die Petition richtet sich an die für die öffentlich-rechtlichen Sender verantwortlichen Landesregierungen und alle Politiker der in den Parlamenten vertretenen Parteien. Gefordert wird auch eine Demokratisierung der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung und ein fairer, unideologischer Journalismus, der alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien repräsentativ berücksichtigt und "Schluss macht mit links-grün-roter Indoktrination".

Dieter Stein, Chefredakteur der JUNGEN FREIHEIT, sagte: "Da alle Haushalte und Gewerbetreibenden für den ÖRR bezahlen müssen, muss auch der Rundfunkstaatsvertrag eingehalten werden, der die Sender zur Ausgewogenheit verpflichtet. Diesen Vertrag haben die Anstalten jedoch einseitig aufgekündigt. Insofern müssen auch die Zwangsbeiträge fallen."

Die Petition finden Sie hier: https://petitionfuerdemokratie.de/linksfunk-stoppen

