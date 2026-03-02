Egmont Ehapa Media GmbH

80 Jahre Lucky Luke - Der Kult-Cowboy feiert Geburtstag!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Lassos, Lacher, Legenden: Seit acht Jahrzehnten reitet Lucky Luke, der sympathische Cowboy mit dem roten Halstuch, durch den Wilden Westen, begleitet von treuen Fans aller Generationen. Zum großen Jubiläum präsentiert Story House Egmont ein außergewöhnliches Programm mit exklusiven Neuerscheinungen. Zwei Ausstellungen in Deutschland bieten umfassende Einblicke in das Lucky Luke-Universum. Und auch auf dem Bildschirm sorgt Lucky Luke für Begeisterung, denn eine neue TV-Serie auf Disney+ bringt frischen Westernwind ins Wohnzimmer. Das Lucky Luke-Jubiläumsjahr verspricht ein Feuerwerk an Highlights rund um den Mann, der schneller zieht als sein Schatten.

Los geht's ab dem 10. März mit der Hommage "Dakota 1880" von Appollo (Autor) und Brüno (Zeichner). Lucky Luke begleitet eine Postkutsche vom Norden in den Westen der Vereinigten Staaten und erzählt in sieben Geschichten von ebenso vielen Begegnungen. Aufrührerische Frauen, ehemalige Sklaven, abgewrackte Poeten, Pioniere und widerständige Ureinwohner kreuzen seinen Weg. In dieser Hommage wird mit spannenden Abenteuern wild um sich geschossen.

Weiter geht's im Juni mit der Hommage "Die Grimm Brothers". Ein besonderes Highlight, in dem die deutschen Künstler Reinhard Kleist (Zeichner) und Flix (Autor) Lucky Luke mit den Märchenerzählern Wilhelm und Jacob Grimm zusammenbringen. Die Brüder Grimm sind auf Lesereise in die Vereinigen Staaten gereist, aber dass man im Wilden Westen nicht viel mit Schneewittchen und dem Froschkönig anfangen kann, merken die Grimms sogar schneller, als Lucky Luke seinen Revolver ziehen kann. Ihre Reise droht ein gewaltiger Flop zu werden, doch Ma Dalton serviert ihnen Erzählstoff, der auf Anhieb die Saloons füllt ...

Ab dem 3. November ziehen Jul (Autor) und Achdé (Zeichner) die Feder zum brandneuen Lucky Luke-Abenteuer im Jubiläumsjahr! Das Album mit der Nummer 103 tritt noch ohne Titel an, welche Geschichte es mitbringt, bleibt wie bei jedem Geschenk erstmal geheim. Aber eins steht jetzt schon fest: Dieses Abenteuer sorgt für mehr Gänsehaut als ein Duell zu High Noon und trifft mit seinem scharfen Lucky Luke-Humor zielsicher nicht nur das Zwerchfell.

Um die Wartezeit bis zum Erscheinen des neuen Lucky Luke-Albums zu versüßen, widmet das Museum für Kommunikation Berlin dem Schöpfer Lucky Lukes eine beeindruckende Ausstellung mit vielen Originalzeichnungen und Informationen über den belgischen Comic-Zeichner Maurice De Bevere mit dem Künstlernamen Morris. "Lucky Luke - Morris' einsamer Westernheld" startet am 2. Oktober 2026.

In der beigefügten digitalen Pressemappe gibt es weitere Informationen zu den Jubiläums-Highlights.

Die Hommage "Dakota 1880" (Hardcover: EUR 17,00 EUA 17,50 SFR 24,50 - ISBN: 978-3-7704-1031-6) (Softcover: EUR 9,99 EUA 10,00 SFR 17,90) ist ab dem 10.03.2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Wir informieren Sie regelmäßig über die weiteren Neuerscheinungen.

Für Rezensionsexemplare und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell