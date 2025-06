Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix' übergroßes Abenteuer kommt nach Dortmund!

Berlin (ots)

Bevor die rebellischen Gallier im Herbst Lusitanien, das heutige Portugal, erobern, nehmen sie im Sommer Kurs auf Dortmund. Mit einer vollen Packung Spaß, wilden Geschichten und jeder Menge Humor im Gepäck präsentiert "Phoenix des Lumières" ab dem 26. Juni 2025 das spektakuläre Erlebnis "Asterix & Obelix - ein immersives Abenteuer". Ein perfektes Event, um die Wartezeit bis zum 41. Gallischen Abenteuer "Asterix in Lusitanien" zu überbrücken. Markus Iking, Sales Manager der Egmont Verlagsgesellschaften mbH, ist voller Vorfreude:

"Es ist großartig, Teile der vielen Geschichten aus mittlerweile 40 Abenteuern von Asterix und Obelix in diesem Ambiente zu bestaunen. Asterix-Fans können hier, neben vielen tollen Erinnerungen an die Reisen und Ereignisse im gallischen Dorf, Einblicke ins Universum von Asterix und Obelix aus einer ganz neuen Perspektive erleben."

Bis die beliebten Comic-Helden ihre Siebensachen packen und am 23. Oktober 2025 zu einem brandneuen Abenteuer nach Portugal reisen, können Besucher der Sonderausstellung vorher hautnah an einer spektakulären Suche von Asterix, Obelix und Idefix nach dem entführten Druiden Miraculix in Dortmund dabei sein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden unmittelbar in die gallischen Abenteuer hineingezogen und beinahe selbst zu einem Teil der Geschichte.

Medien haben die Möglichkeit, sich hier Anmeldung zur Pressekonferenz für die Pressekonferenz am 26. Juni 2025 um 10:00 Uhr am Phoenixplatz 4 in 44263 Dortmund zu akkreditieren. Andreas Richter, Direktor von Phoenix des Lumières, Patrick Vuittenez, künstlerische Leitung des aktuellen Programms und Markus Iking, Salesmanager Comic und Manga der Egmont Verlagsgesellschaften mbH stehen gern für Interviews zur Verfügung.

Für ausführliche Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich an den Pressekontakt und reservieren schon heute ihre Rezensionsexemplare für das 41. gallische Abenteuer. Ab dem 23.10.2025 ist "Asterix in Lusitanien" im Handel und online im www.egmont-shop.de erhältlich (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00).

