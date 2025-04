Egmont Ehapa Media GmbH

Wincent Weiss als Comic-Star in der neuen Micky Maus

Berlin (ots)

Wincent Weiss begeistert seine Fans nicht nur auf der Bühne oder als Coach bei The Voice Kids - nun meistert der Songwriter und Popsänger auch mit Leichtigkeit und Humor seinen Auftritt als Comic-Figur in der nächsten Micky Maus-Ausgabe.

Für den Comic Melodie des Meeres ließ sich Wincent duckifizieren - so nennt man es, wenn eine reale Person zur Figur mit Schnabel wird und ihren Platz im Universum von Entenhausen findet.

In der turbulenten, hitverdächtigen Geschichte gelingt es den Panzerknackern zunächst, einen wertvollen Edelstein zu stehlen. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn die kostbare Beute landet versehentlich auf einem Kreuzfahrtschiff. Um an den Stein heranzukommen, müssen sich die Gauner in ungewohnter Disziplin beweisen: Statt krimineller Raffinesse ist nun ihr Gesangstalent gefragt! Denn auf dem Schiff findet ein Gesangswettbewerb statt - und die Panzerknacker müssen gewinnen. Mit dabei in der Jury: Gaststar Wincent Weiss alias Winduck Weiss.

"Mit seinem Gespür für den richtigen Ton und seinem hinreißenden Auftritt meistert Wincent auch den Umgang mit den Panzerknackern!", sagt Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Micky Maus Magazins.

Das Micky Maus Magazin Nr. 09/25 mit Wincent Weiss erscheint als comic-musikalisches Highlight am 11. April 2025 im Pressehandel zum Preis von 4,99 EUR.

