"Atelier of Witch Hat"-Mangaka Kamome Shirahama als Ehrengästin auf der Leipziger Buchmesse!

Zauberhafte Neuigkeiten, besonders für Manga-Fans: Die japanische Star-Mangaka Kamome Shirahama, Schöpferin des international gefeierten Werks "Atelier of Witch Hat", wird als Ehrengästin die Leipziger Buchmesse und die parallel sattfindende Manga-Comic-Con mit ihrem Besuch beehren.

Shirahamas Manga-Serie "Atelier of Witch Hat" ist nicht nur eine Hommage an die europäische Kunst und Architektur, die ihr Werk inspirieren, sondern auch eine gefeierte Erzählung, gekrönt von zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen wie zum Beispiel dem Eisner- und Harvey-Award 2020. Ihre detailverliebten Zeichnungen und die einnehmende Handlung um die junge Hexe Coco ziehen Leser:innen weltweit in ihren Bann.

Fans der Reihe dürfen sich auf ein tolles Programm freuen, unter anderem Signierstunden, die Freitag bis Sonntag stattfinden werden. Diese sind allerdings nur durch ein vorheriges Losverfahren zugänglich. Eine Anmeldung hierfür ist über die Social-Media-Kanäle von Egmont Manga möglich. Mehr Details werden rechtzeitig bekannt gegeben. Höhepunkt des Aufenthalts von Kamome Shirahama wird das öffentlich zugängliche Live-Zeichnen am Samstag von 14:00 bis 15:00 Uhr auf dem renommierten Schwarzen Sofa sein - ein Muss für jeden Manga-Enthusiasten.

Für Sammler:innen und Fans gibt es zudem die Chance auf den Erwerb einer limitierten Messe-Edition des ersten Bands von "Atelier of Witch Hat", exklusiv für die Buchmesse produzierte Prints sowie den 12. Band der Reihe mit wunderschön veredeltem Artbook als Extra. Diese Editionen sind ausschließlich am Egmont-Messestand in Halle 3, Standnummer G101/H100 erhältlich.

Die seltene Gelegenheit für persönliche Interviews für Vertreter:innen der Presse mit Kamome Shirahama können über eine Voranmeldung wahrgenommen werden.

Um ihren Wunsch nach Privatsphäre und Anonymität zu wahren, wird während der Messe für Pressevertreter:innen speziell vorbereitetes Videomaterial zu Kamome Shirahamas Werk zur Verfügung stehen, da Aufnahmen ihres Gesichts oder ihrer Stimme nicht gestattet sind.

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieses magischen Meilensteins in der Geschichte von Egmont Manga zu sein, und erleben Sie, wie Kamome Shirahama die literarische Welt auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse verzaubert!

"Atelier of Witch Hat - Limited Edition 12 - Das Geheimnis der Hexen", Egmont Manga, EUR 16,00, ISBN 978-3-7555-0221-0, ist ab dem 08. April im Handel und auch unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviewtermine mit Kamome Shirahama auf der Leipziger Buchmesse sowie Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

