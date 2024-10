F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH

Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel, gewinnt den Sustainable Future Award 2024

F.A.Z.-Institut und Cision Germany verleihen den Preis an Henkel

Frankfurt am Main (ots)

Der "Sustainable Future Award" von F.A.Z.-Institut und Cision Germany geht in diesem Jahr an Carsten Knobel, den Vorstandsvorsitzenden der Henkel AG & Co. KGaA. Der Preis basiert auf einer mehrjährigen Analyse der Medienberichterstattung, bei der die Glaubwürdigkeit von Manageraussagen überprüft wurde. Ein Augenmerk liegt dabei auf einer zuverlässigen Umsetzung von Unternehmensversprechen.

In der Begründung heißt es:

"In der Nachhaltigkeitskommunikation von Henkel entfielen im letzten Jahr rund 59 Prozent der Berichterstattung auf Umweltthemen und etwa 39 Prozent auf soziale Themen. Henkel geht dabei über die klassischen Themen der Branche hinaus und setzt sich verstärkt für vielfältige Aspekte der Gleichberechtigung ein. Besonders hervorzuheben ist die Einführung einer achtwöchigen Elternzeit für alle Mitarbeiter weltweit, die einen wichtigen Schritt in Richtung sozialer Nachhaltigkeit darstellt.

Henkel nutzt aktiv soziale Medien wie LinkedIn, um Transparenz über die eigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu schaffen. Über diese Kanäle werden regelmäßig Updates zu Fortschritten, Initiativen und Partnerschaften veröffentlicht. Diese bewusste Kommunikation verleiht Henkels Nachhaltigkeitsstrategie eine hohe Sichtbarkeit und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, soziale und ökologische Verantwortung konsequent zu übernehmen."

Carsten Knobel, der seit Januar 2020 als Vorstandsvorsitzender von Henkel fungiert, ist ein erfahrener Manager und Wirtschaftsexperte. Vor seiner Ernennung war er viele Jahre als Finanzvorstand (CFO) tätig und hat maßgeblich zur finanziellen Stabilität und strategischen Ausrichtung des Unternehmens beigetragen. Unter seiner Führung treibt Henkel die Transformation in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiter voran. Gemeinsam mit dem Managementteam hat Knobel einen umfassenden Plan zur Förderung von Innovationen und Nachhaltigkeit entwickelt, der unter anderem die Einführung von klaren Nachhaltigkeitszielen und die Stärkung der Marken im globalen Wettbewerb umfasst.

Knobel ist überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung ist, sondern auch ein wichtiger Treiber für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Unter seiner Leitung verfolgt Henkel das Ziel, sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale Werte zu schaffen und so einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Der "Sustainable Future Award" wird gemeinsam an Henkel im Rahmen der "Responsible Leadership Conference" am 12. November 2024 verliehen. Die Konferenz findet im Zoogesellschaftshaus in Frankfurt am Main statt. Diese Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300 Teilnehmer vor Ort dabei sein. Werfen Sie gerne einen Blick in das Programm: https://www.responsibleleadership.de/

Der diesjährige Preisträger Carsten Knobel folgt auf Dr. Heinz-Jürgen Bertram und Bernhard Kott, die den Preis 2023 entgegengenommen haben.

Henkel ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, das weltweit im Industrie- sowie im Konsumgütergeschäft tätig ist. Mit seinen Klebstofftechnologien arbeitet der Konzern mit Kunden aus der Automobil- und Elektronikindustrie oder dem Baugewerbe zusammen. Der Bereich Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haarpflege umfasst bekannte Verbrauchermarken wie Persil, Somat oder Schwarzkopf. Das fast 150jährige Unternehmen ist bekannt für seine starke Markenführung, Innovationskraft und Nachhaltigkeitsinitiativen, die das Unternehmen in über 75 Ländern zu einem führenden Anbieter in seinen Märkten machen.

