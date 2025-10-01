Vaillant GmbH

So smart heizt die neue Generation

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Noch effizienter, leiser, flexibler: Die nächste Generation der Luft/Wasser-Wärmepumpe von Vaillant ist auf dem Markt. Dank des natürlichen Kältemittels R290 erreicht die neue aroTHERM plus die höchste Energieeffizienzklasse bis zu A+++. Auch bei der Standortwahl überzeugt die Wärmepumpe: Ihr branchenweit einzigartiges Sicherheitskonzept ermöglicht maximale Freiheit bei der Außenaufstellung.

Leiser Betrieb, starke Leistung

Erhältlich in Leistungsgrößen von 3 bis 12 kW eignet sich die aroTHERM plus ideal für Einfamilienhäuser - ob mit Fußbodenheizung oder bestehenden Heizkörpern kombiniert. Im Betrieb bleibt sie dabei bemerkenswert leise. Im Nachtmodus erreicht sie in der Leistungsgröße von 10 kW nur 32,1 dB(A) in drei Metern Entfernung, vergleichbar mit leisem Flüstern.Damit eignet sie sich bestens für lärmsensible Einsatzorte, etwa an Grundstücksgrenzen oder Reihenhaussiedlungen.

Platzsparend aufstellbar

Gerade bei wenig verfügbarem Raum punktet die aroTHERM plus: Sie benötigt nur einen halben Quadratmeter Stellfläche. Ihr verbesserter, einzigartig kleiner Schutzbereich erlaubt zudem die Aufstellung nahe an Fenstern, Türen oder Kellerschächten - so flexibel wie keine andere Wärmepumpe auf dem Markt. Auch optisch überzeugt sie: Das schwarzgraue Metallgehäuse fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Energiemanagementlösungen

Um zusätzlich Energiekosten zu senken, lässt sich die aroTHERM plus einfach in die digitale Energiemanagement-Lösung von Vaillant EnergiePLUS integrieren. Der Service kann mit einer Photovoltaikanlage oder einem dynamischen Stromtarif kombiniert werden und sorgt dafür, dass die Wärmepumpe immer dann in Betrieb ist, wenn ausreichend Photovoltaikstrom zur Verfügung steht oder der Börsenstrompreis besonders niedrig ist.

Wer eine Komplettlösung sucht, kann die Wärmepumpe in das SolarEdge Home System einbinden. Dort werden PV-Anlage, Batteriespeicher, Wechselrichter, Wallbox von SolarEdge und die aroTHERM plus intelligent vernetzt.

Jetzt staatliche Förderung nutzen. Alle Infos auf einen Blick: www.vaillant.de

Original-Content von: Vaillant GmbH, übermittelt durch news aktuell