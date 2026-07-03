Kompakttraining GmbH & Co. KG

Kompakttraining.de aus Hamburg erhält Europa-Auftrag aus Luxemburg. Öffentliche Verwaltung beauftragt Spezialseminar Fit4Leadership für Teamleitungen vor Ort. Führungskräftetrainer on the road.

Hamburg/Luxemburg (ots)

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG aus Hamburg hat einen internationalen Weiterbildungsauftrag aus Luxemburg erfolgreich umgesetzt. Öffentliche Verwaltung einer luxemburgischen Gemeinde hatte die Hamburger mit einem speziellen Führungstraining beauftragt.

Im Mittelpunkt des Seminars " Fit4Leadership" standen die Führungsrolle, Verantwortung im Arbeitsalltag, professionelles Verhalten gegenüber Mitarbeitenden sowie die souveräne Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung. Ziel war es, Teamleitungen in ihrer Rolle zu stärken und ihnen konkrete Werkzeuge für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit in der kommunalen Verwaltung an die Hand zu geben.

Für die Kompakttraining GmbH & Co.KG ist Luxemburg kein unbekannter Personalentwicklungs-Markt. Bereits zuvor hatte der Weiterbildungsanbieter für staatliche Auftraggeber in Luxemburg Seminare im Bereich Projektmanagement durchgeführt. Der aktuelle Auftrag aus der kommunalen Verwaltung bestätigt nach Unternehmensangaben die internationale Anschlussfähigkeit der praxisnahen Seminarformate.

Der Trainer reiste für den Seminartag mit Luxair nach Luxemburg. Arbeitssprache war Deutsch, ergänzt durch luxemburgisch-deutsche Sprachbrücken, die nach Angaben der Beteiligten zur lebendigen und vertrauensvollen Seminaratmosphäre beitrugen.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen deutlich positiv aus: Der Spaßfaktor wurde mit 95 Prozent bewertet, die Praxistauglichkeit mit 87 Prozent. Damit erreichte das Spezialseminar sowohl eine hohe Akzeptanz als auch einen klaren Praxisnutzen für den Führungsalltag in der Verwaltung.

Kompakttraining sieht in dem Auftrag ein starkes Signal für den Bedarf an praxisnaher Führungskräfteentwicklung im öffentlichen Sektor. Gerade Teamleitungen in Verwaltungen müssten heute fachliche Verantwortung, Mitarbeitendenführung und Abstimmung mit der Verwaltungsleitung professionell miteinander verbinden. Genau hier setze das Format Fit4Leadership an.

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet offene Seminare und Inhouse-Trainings an. Das Unternehmen arbeitet mit kleinen Gruppen, erfahrenen Trainer:innen sowie starkem Praxisbezug.

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