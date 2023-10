Kompakttraining GmbH & Co. KG

Kompakttraining erneuert erfolgreich Zertifizierung

Hamburg (ots)

Digitale Prozesse, festes Trainerteam & regelmäßige Termine - Hamburger Weiterbildungsanbieter sitzt fest im Sattel - Zertifikat mit Sternchen

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG ist einer der wenigen Seminaranbieter, welcher nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert ist. In diesem Jahr konnte der renommierte Weiterbildungsdienstleister seine Zertifizierung erfolgreich erneuern und hält damit das Alleinstellungsmerkmal am Bildungsmarkt.

Standardisierte Prozesse & Qualitätssicherung für besseren Kundenservice

Bei der Qualitätsprüfung nach DIN EN ISO 9001:2015 werden die alltäglichen Prozesse im Team und im Kundenservice betrachtet. Im Fokus stehen dabei die Standardisierung der Arbeitsabläufe sowie das klare Definieren von Verantwortlichkeiten und Kommunikationswegen. Zudem müssen die zertifizierten Unternehmen erarbeiten, wie sie die Qualität ihrer Arbeitsweise, aber auch ihrer Produkte sicherstellen.

Kompakttraining überzeugt mit digitalen Prozessen

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG hat bei der Überprüfung dieser Aspekte auch dieses Mal überzeugt und begeistert vor allem mit einer umfassenden Digitalisierung des gesamten Bildungsmanagements und Bildungsmarketings. Dies in Kombination mit einem strukturierten Qualitätsmanagement, was eine kontinuierliche Entwicklung ermöglicht, führt in dem mittelständischen Unternehmen zu Weiterbildungen und Kundenservice auf höchstem Niveau.

Festes Trainer:innen-Team deutschlandweit und online im Einsatz

Ein wichtiger Faktor für das Qualitätsmanagement ist dabei das festangestellte Team der Kompakttraining GmbH & Co. KG. Die Seminarleiter:innen sind regelmäßig in allen großen Städten Deutschlands sowie im digitalen Format im Einsatz und führen Trainings rund um die Themen Kommunikation, Zeitmanagement, Mitarbeiterführung und Projektmanagement durch. Auch bei der Terminplanung für diese Vielzahl an Themen, Orten und Trainer:innen bietet das Qualitätsmanagement die Grundlage und erleichtert die Planung.

