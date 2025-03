KLAFS GmbH

KLAFS und die Kunst der Erholung: Außensaunen als ästhetisches Garten-Highlight

Schwäbisch Hall (ots)

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" hatte bereits Goethe gewusst. Und auch heute entdecken immer mehr Menschen die Erholung direkt vor der eigenen Haustür, statt aufwendig zu verreisen. Der lange Urlaub einmal im Jahr wird immer mehr durch den Wunsch nach regelmäßigen Erholungsmomenten im Alltag ergänzt. Außensaunen bieten genau das - ein persönliches Wohlfühlrefugium im Garten oder auf der Terrasse, das klassisches Saunieren mit der Sehnsucht nach Natur verbindet und Wellness nach Hause bringt. Sie sind gefragter denn je. Auch KLAFS - Weltmarktführer für Sauna, Wellness und Spa - spürt die steigende Nachfrage nach individuellen Saunalösungen für den Außenbereich und weiß, worauf es ankommt.

Wellness mitten in der Natur

Das Saunieren unter freiem Himmel hat etwas Ursprüngliches und ist in vielen Kulturen tief verwurzelt. Besonders in Russland, Skandinavien und weiteren nordischen Regionen wie Island oder den Färöern gehört das rituelle Schwitzen in der Natur zum Alltag - und auch hierzulande entscheiden sich immer mehr Menschen für diese Form der Entspannung. Ein entscheidender Reiz der Außensauna liegt in ihrer harmonischen Integration in die Landschaft: Sie wird Teil des Gartens und stärkt die Verbindung zur Natur. Gerade in Zeiten, in denen Entschleunigung und Selbstfürsorge zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird das Saunabad im Grünen zu einer wertvollen Quelle der Ruhe und Regeneration.

Regelmäßiges Saunieren - ein Plus für Gesundheit und Wohlbefinden

Dass regelmäßiges Saunieren gesundheitsfördernd ist, ist bekannt: Es stärkt das Immunsystem, regt die Durchblutung an und hilft, den Stress des Alltags abzubauen. Darüber hinaus trägt es zur allgemeinen Hitze- und Kältetoleranz bei und stabilisiert den Kreislauf - ein Effekt, der das ganze Jahr über von Vorteil ist. Das Saunieren im Garten bringt dabei aber ganz besondere Vorzüge mit sich: "Die frische, kühle Luft, die man einatmet, wenn man aus der Sauna ins Freie tritt, wirkt belebend, unterstützt die Regeneration des Körpers und steigert das allgemeine Wohlbefinden", erklärt ein Experte von KLAFS. "Auch das Gefühl, barfuß über das sanft-weiche Gras im Garten zu schlendern und dabei dem Vogelgezwitscher zu lauschen, verstärkt die wohltuende Wirkung und macht das Urlaubsgefühl direkt zu Hause erlebbar."

Die Außensauna als gestalterisches Highlight

Doch nicht nur die gesundheitlichen Vorteile machen die Außensauna so attraktiv - auch ihre gestalterische Wirkung trägt maßgeblich zur Wohlfühlatmosphäre bei. "Die modernen Außensaunen von KLAFS lassen sich perfekt in jedes Gartenkonzept integrieren und fügen sich harmonisch in die Umgebung ein", betont der Marktführer aus Schwäbisch Hall. Zudem überzeugen die Saunakabinen durch innovative Technologien, die eine optimale Wärmedämmung und kurze Aufheizzeiten garantieren. "Dank hochwertiger Materialien sichern wir eine lange Lebensdauer, selbst bei wechselnden Wetterbedingungen - für nachhaltige Erholung und eine aufgewertete Wohnqualität im eigenen Garten."

TARAS: anpassungsfähiges und designstarkes Highlight im Garten

KLAFS hat sein Angebot an Außensaunen erweitert, um auf unkomplizierte, aber designstarke Weise den perfekten Rückzugsort für Ruhe und Entspannung zu schaffen. So vereint die Außensauna TARAS modernes Design mit exzellenter Funktionalität und ist nicht nur optisch ein Highlight im Garten, sondern auch besonders langlebig und widerstandsfähig.

Sie lässt sich durch eine Vielzahl an Außen- und Innenverkleidungsoptionen sowie unterschiedlichen Grundrissvarianten flexibel gestalten. Der schlanke Dachaufbau rundet das Gesamtbild mit zeitloser Eleganz ab. Die hochgedämmten Holzbauelemente gewährleisten, dass die Wärme gleichmäßig im Raum bleibt, was eine schnelle Aufheizung ermöglicht. "Zusätzlich garantieren die erstklassige Wärmedämmung und die optional erhältliche 3-Scheiben-Isolierverglasung ein angenehmes Klima und verhindern Wärmeverluste", erklärt der Experte. "Die witterungsbeständigen Materialien der Außenverkleidung sorgen zudem dafür, dass die TARAS allen Wetterbedingungen standhält, ohne an Schönheit zu verlieren." Ein weiterer Vorteil: "Da die TARAS komplett vorgefertigt wird, kann sie innerhalb eines Tages aufgestellt werden - einfach und bequem zum eigenen Saunatraum!"

TALO: die modulare Außensauna

Auch die Außensauna TALO lässt keine Wünsche offen: "Dank ihrer modularen Fertigung kann die TALO ganz individuell an die Bedürfnisse der Besitzer angepasst werden und verbindet dabei das natürliche Flair des ursprünglichen Saunierens mit einem eleganten Ambiente. Sie eröffnet so eine neue Dimension der Saunaerfahrung."

Mit einer Vielzahl an Grundrissen und attraktiven Extras bietet KLAFS maximalen Gestaltungsfreiraum. Ob ein Vorraum mit Panoramafenster, eine überdachte Terrasse oder Saunagenuss auf wenigen Quadratmetern - TALO ist die perfekte Wahl für Saunaenthusiasten, die den Aufenthalt in der Natur schätzen. Die Glaselemente vermitteln das Gefühl, mitten im Herzen der eigenen grünen Oase zu sein. Witterungsbeständige Außenverkleidungen aus hochwertigen Materialien ergänzen die stilvolle Optik und sorgen für jahrelange Saunafreuden. Die hervorragende Wärmedämmung der TALO verhindert Wärmeverluste und optimiert die Aufheizzeit - bei jeder Außentemperatur.

Original-Content von: KLAFS GmbH, übermittelt durch news aktuell