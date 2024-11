KLAFS GmbH

Die heilende Kraft der Trockensalzinhalation in der Erkältungszeit

Schwäbisch Hall (ots)

Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter, sondern auch die Erkältungszeit. Husten, Schnupfen und Heiserkeit machen vielen Menschen in der kälter werdenden Jahreszeit zu schaffen. Besonders anfällig sind Atemwege und Stimmbänder, die durch trockene Luft, niedrige Temperaturen und Viren belastet werden. Um sich vor diesen Beschwerden zu schützen, die Abwehrkräfte zu stärken und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen, setzen immer mehr Menschen auf natürliche Methoden. Auch der international bekannte Opern- und Konzertsänger Jonas Kaufmann, dessen Stimme Menschen weltweit begeistert, vertraut auf eine wirkungsvolle Anwendung, um seiner Stimme und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun: die Inhalation feiner Salzaerosole! Denn Salz und frische Meeresluft wirken stark desinfizierend. Mit dem handlichen Microsalt SaltProX bietet KLAFS - Weltmarktführer für Sauna, Wellness und Spa - eine innovative Lösung, mit der die wohltuende Wirkung der gesunden Salzluft jederzeit und überall erlebbar ist. Nicht nur am Meer. So werden die Abwehrkräfte gestärkt und die Stimme nachhaltig gepflegt.

Trockene Luft und ihre Wirkung auf die Atemwege

Die Schleimhäute in der Nase dienen als erste Abwehr gegen Viren. Doch trockene Luft kann ihnen die Feuchtigkeit entziehen und dadurch Corona-, Influenza- und Rhinoviren den Weg erleichtern. Die Inhalation von Trockensalznebel, der starke feuchtigkeitsbindende Eigenschaften aufweist, kann hier helfen, Symptome zu lindern und die Abwehrkräfte zu stärken. Er zieht schnell Feuchtigkeit an, und wenn die feinen Salzpartikel inhaliert werden, lagern sie sich in den Bronchien und Schleimhäuten ab. Dort verflüssigen sie Schleim und erleichtern das Abhusten. Studien zeigen, dass die Inhalation die Ansiedlung krankheitserregender Bakterien reduziert und den Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege unterstützt. Zudem wirkt Trockensalznebel entzündungshemmend und stärkt die Immunität der Schleimhäute.

Microsalt SaltProX von KLAFS: Salztherapie für den Alltag

Um die Wirkung des Trockensalzes einfach und überall verfügbar zu machen, bietet KLAFS - Weltmarktführer für Sauna, Wellness und Spa - eine innovative Lösung: das handliche Microsalt SaltProX - eine patentierte Technologie, die feinen Salznebel erzeugt, der sich im gesamten Raum verteilt. Durch das regelmäßige Einatmen mikroskopisch feiner Salzpartikel werden die Atemwege gezielt gereinigt und befeuchtet. Sie dringen tief in die Lunge ein, fördern die Schleimlösung und unterstützen die Regeneration der Atemwege und Stimmbänder. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit, wie sie beispielsweise in der Sauna ist, erzeugt dabei ein besonderes Mikroklima mit einer hohen Salzaerosol-Konzentration, die die Wirkung verstärkt.

Das beim Microsalt SaltProX eingesetzte Salz ist zudem ein naturbelassenes Steinsalz mit dem höchsten auf der Erde vorkommenden Reinheitsgrad an Natriumchlorid (NaCl) und einem relativ geringen Mineralgehalt. Auf diese Reinheit und Güte legt KLAFS besonderen Wert und lässt daher das eingesetzte Salz regelmäßig durch ein unabhängiges Labor prüfen und zertifizieren.

Opernsänger Jonas Kaufmann setzt auf Salzinhalation als täglichen Begleiter

Dank Akkubetrieb und handlichem Design kann das Microsalt SaltProX flexibel eingesetzt werden - ob in der Sauna, in der Infrarotkabine oder unterwegs. "Am Meer geht die Genesung der Schleimhäute bekanntermaßen viel, viel schneller - das Problem ist nur: Das Häuschen am Meer kann man nicht mitnehmen. Und so kam ich zur Salzinhalation mit dem Microsalt SaltProX, um mir meine Meeresbriese ganz einfach mit nach Hause und vor allem auf Reisen mitzunehmen", wie auch Jonas Kaufmann begeistert erklärt. Für den österreichischen Opern- und Konzertsänger, dessen Stimmbänder Höchstleistungen erbringen müssen, ist das Microsalt SaltProX nämlich längst zum treuen Begleiter geworden. "Der Mikrosalzvernebler ist letztlich ideal. Er reinigt die Atemwege und pflegt und beruhigt die Stimmbänder", so Kaufmann. "Diese winzig kleinen Partikel, zu denen dieses Salz zerstoßen wird, verteilen sich überall in der Luft und dringen damit extrem weit in die Lunge vor", erklärt er. "Salz hat eine stark desinfizierende Wirkung und sorgt dafür, dass die Stimmbänder sich schneller regenerieren." Für ihn ist diese schonende Anwendung der Salzinhalation insbesondere aufgrund der natürlichen Wirksamkeit der beste Weg.

Natürliche Wirksamkeit für viele Anwendungsbereiche

Durch die Nutzung der Trockensalzinhalation stärken Nutzer also nicht nur ihre Stimmbänder, sondern ihre Abwehrkräfte insgesamt und reduzieren effektiv die Wahrscheinlichkeit einer Virusinfektion. Auch bei chronischen Krankheiten wie Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose und chronischen Lungenerkrankungen sowie für Menschen mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen wird die Anwendung empfohlen. So belegt etwa eine Studie der Universitäts-Kinderklinik Tübingen die positiven Auswirkungen bei Mukoviszidose-Patienten: In der Pilotstudie, die Anfang 2010 startete, wurde in der Salounge des Fildorados die Anwendung von täglichen Trockensalz-Inhalationen bei Mukoviszidose-Patienten über einen Zeitraum von 7 Tagen getestet. Das Ergebnis: eine signifikante Verbesserung wichtiger Lungenfunktionsparameter.

