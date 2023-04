KLAFS Microsalt SaltProX - die natürliche Hilfe bei Heuschnupfen

KLAFS GmbH

Der Frühling ist doch die schönste Zeit im Jahr! Es wird milder, alles blüht und erwacht zu neuem Leben. Doch während die einen genießen, leiden diejenigen, die allergisch auf Pollen reagieren, unter einer laufenden, juckenden Nase, ständigem Niesen und tränenden Augen. Dafür hat KLAFS - Weltmarktführer bei Saunas - eine ganz natürliche Methode parat, die Linderung verschaffen kann: Trockensalzinhalation mit Microsalt SaltProX.

Durchatmen wie am Meer

Jeder, der schon einmal einen ausgiebigen Strandspaziergang am Meer gemacht hat, kennt das wohltuende Gefühl tiefen Durchatmens mit einer frischen Brise und den Geschmack von Salz auf den Lippen. Der Grund sind feine Salzpartikel in der Luft. KLAFS ermöglicht es mit seinem patentierten Microsalt SaltProX, das gesundheitsfördernde Mikroklima mit Trockensalznebel in die eigenen vier Wänden zu holen. Wer seine Sauna oder Infrarotkabine durch die Ergänzung eines Microsalt SaltProX in einen Salzinhalationsraum verwandelt, kommt in den Genuss der positiven Wirkung auf Atemwege und Lunge. Denn das sogenannte Reizklima reinigt die Atemwege nachweislich und wirkt entzündungshemmend und desinfizierend. Die wohltuende Saunawärme lindert außerdem die Beschwerden bei allergischem Asthma, weil sie die verkrampften Muskeln in den tiefen Verästelungen der Bronchien löst. Endlich wieder befreit durchatmen!

Ideal für Allergiker

Dank der Kombination von Salz und modernster, von KLAFS entwickelter Technologie hat der Saunaexperte ein wirksames und zugleich praktisches Salzinhalationsgerät entwickelt, das in jeder KLAFS Wärmekabine besonders feine Salzaerosole bester Qualität verteilt, die tief in die Atemwege gelangen können. Das für die Microsalt-Anwendung verwendete natürliche Steinsalz hat mit über 99 Prozent Natriumchlorid den höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad und reinigt nicht nur die Luftwege bis in die feinsten Lungenbläschen, sondern stärkt bei regelmäßiger Anwendung darüber hinaus auch das Immunsystem. Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften. Festsitzende Sekrete wie beispielsweise Staub und Pollen innerhalb der Atemwege lassen sich leichter lösen und die Schwellungen der Schleimhäute werden reduziert. Die Lunge wird damit im wahrsten Sinne des Wortes gereinigt. Mit dem Microsalt SaltProX haben damit vor allem Allergiker den idealen Begleiter in der Heuschnupfen-Zeit an ihrer Seite. Und da Allergiker nicht selten auch mit Hautproblemen zu kämpfen haben, ist die Anwendung gleich doppelt effektiv: Denn der Salznebel revitalisiert und reinigt auch die Haut - das größte Organ des Menschen -, wodurch auch der Heilungsprozess verschiedener Hauterkrankungen unterstützt werden kann. Nicht umsonst nutzen Menschen seit Jahrtausenden Salz als natürliche Gesundheitsquelle zur Vorbeugung und Heilung.

Feines Salzaerosol durch patentierte Zerkleinerungstechnologie

Die von KLAFS patentierte und nicht sichtbare Zerkleinerungstechnologie ermöglicht die gesundheitsfördernde Anwendung: Durch die Reibung der einzelnen Salzkristalle werden diese sehr fein zermahlen und zudem negativ aufgeladen (triboelektrischer Effekt). Die hierbei entstandene Ionisation der einzelnen Salzteilchen fördert die Verbreitung im Raum und nutzt außerdem der Reinigung der Luft, mit der die Atemwege und die Haut ständig in Berührung kommen. Erwähnenswert ist außerdem die Praktikabilität von Microsalt SaltProX: Dank kabellosem Akkubetrieb ist das Gerät flexibel einsetzbar und passt sogar ins Handgepäck. Das regelmäßige Saunieren kann also eine ganz natürliche Methode für Allergikerinnen und Allergiker sein, um die Situation zu entspannen und den Frühling wieder genießen zu können - ob beim Spaziergang durch grüne Wiesen oder beim Saunabaden. Heuschnupfen ade!

