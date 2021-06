JobRad GmbH

Nachhaltige Kooperation: JobRad und Sparkassen-Verbundunternehmen Deutsche Leasing bringen gemeinsam Menschen aufs Rad

Freiburg (ots)

Ab sofort können Sparkassen-Firmenkunden das JobRad-Angebot direkt über ihre Sparkassenfiliale anfragen und ihrer Belegschaft so einen der gefragtesten Benefits ermöglichen. Ebenso können deutschlandweit über 300 Sparkassen ihren Angestellten Dienstradleasing mit JobRad anbieten.

Gemeinsam Menschen aufs (Dienst-)Rad bringen, nachhaltige Mobilität und Mitarbeitergesundheit fördern - das ist das Ziel der neuen Kooperation zwischen dem Dienstradanbieter JobRad und der Deutschen Leasing, dem Kompetenzcenter für Leasing und Factoring der Sparkassen-Finanzgruppe. Sparkassen-Firmenkunden können ab sofort in der Filiale ihres Vertrauens erste Informationen zum Dienstradleasing mit JobRad einholen und ein Angebot anfordern. Im Anschluss kümmert sich JobRad mit seinen Leasingpartnern um die reibungslose Abwicklung von Dienstradleasing und -überlassung.

"Gemeinsam nachhaltige Mobilität voranbringen"

"Wir freuen uns, dass JobRad und die Deutsche Leasing durch unsere Kooperation den Sparkassen und deren Firmenkunden ein Dienstrad-Angebot zur Verfügung stellen können", erklärt Frank Speckmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Leasing AG und verantwortlich für das Geschäftsfeld Sparkassen und Mittelstand. "JobRad bietet den Sparkassen und deren Firmenkunden passgenaue Lösungen für Dienstradleasing - gemeinsam bringen wir so die nachhaltige betriebliche Mobilität weiter voran." Das JobRad-Angebot kann sowohl von den Sparkassen-Firmenkunden als auch von den über 300 Sparkassen selbst wahrgenommen werden. "Die größte Finanzgruppe Europas und der Marktführer im Dienstradleasing arbeiten nun im Bereich Mitarbeitermobilität Hand in Hand", freut sich JobRad-Vertriebsleiter Robert Böhme. "Zwei starke Partner, die eine hohe Kundenorientierung und ab sofort auch das gemeinsame Engagement für nachhaltige Mobilität verbindet."

Über JobRad®

Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 30.000 Arbeitgeber mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.

Über die Deutsche Leasing

Die Deutsche Leasing Gruppe ist der führende lösungsorientierte Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand und bietet ein breites Spektrum an investitionsbezogenen Finanzierungslösungen (Asset Finance) und ergänzenden Dienstleistungen (Asset Services). Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ist die Deutsche Leasing das Kompetenzcenter für Leasing und Factoring sowie weitere mittelstandsorientierte Asset-Finance-Lösungen und ergänzende Services im In- und Ausland. Im internationalen Geschäft begleitet die Deutsche Leasing ihre Kunden aus Deutschland in 23 Länder, darunter die wichtigsten Exportmärkte Europas, nach China, Russland und in die USA, sowie nach Kanada und Brasilien.

Original-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuell