Blauer Engel-Umfrage zum World Ecolabel Day: Deutsche suchen Orientierung für den umweltfreundlichen Einkauf

Für knapp Dreiviertel der Menschen in Deutschland ist Umweltfreundlichkeit ein wichtiger Faktor beim Kauf von Haushaltsprodukten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Umweltzeichens Blauer Engel hervor. Es gibt jedoch große Unterschiede bei den Produktgruppen: Bei Büro- und Heimwerkerbedarf achten die Konsument*innen weniger auf umweltschonende Produkte.

Zum World Ecolabel Day am 10. Oktober veröffentlicht der Blaue Engel die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa zum "Umweltbewusstsein in den eigenen vier Wänden". Für 74% der Befragten ist Umweltfreundlichkeit beim Kauf von Haushaltsprodukten wichtig oder sehr wichtig - damit ist Umweltfreundlichkeit den Befragten etwas weniger wichtig als Qualität (98%) und Preis (86%). Die Umfrage zeigt auch: Das staatliche Umweltzeichen Blauer Engel ist mit 94% Bekanntheit nahezu allen ein Begriff.

Produktgruppen im Vergleich: Nachholbedarf im Non-Food-Bereich

Wie stark Konsument*innen ihre Kaufentscheidung von Umweltaspekten abhängig machen, hängt auch von der jeweiligen Produktgruppe ab: Während bei Lebensmitteln 90% der Befragten zumindest ab und zu auf Umweltfreundlichkeit achten, sind es bei Reinigungsmitteln (75 %) und Kosmetik (73 %) etwa drei Viertel. Bei Heimwerker-Produkten (60%) und Bürobedarf (54%) fällt das Umweltbewusstsein beim Einkauf geringer aus.

Entscheidungsgrundlagen beim Einkauf umweltschonender Produkte

Bei der Auswahl umweltschonender Produkte orientieren sich die Verbraucher*innen an verschiedenen Faktoren: 59 % achten auf die Informationen der Hersteller auf der Verpackung (z.B. zu Inhaltsstoffen), 55% nutzen unabhängige Testergebnisse und 48% achten auf unabhängige Siegel. Empfehlungen von Freund*innen und Bekannten (31%) sowie Nutzerbewertungen (17%) spielen eine geringere Rolle. 2% verlassen sich auf Empfehlungen von Influencer*innen in sozialen Medien.

Herausforderungen: Preiswahrnehmung und Produktverfügbarkeit

Für 70% der Befragten sind unabhängige Siegel wie der Blaue Engel oder das EU Ecolabel eine verlässliche Orientierung beim Einkauf und 65 % vertrauen darauf, dass bei Produkten mit diesen Siegeln die genannten Standards auch umgesetzt und kontrolliert werden. Dass 77% der Befragten Produkte mit Umwelt-Siegel als teurer empfinden, bleibt dabei eine Herausforderung. Zudem würden 74% der Befragten häufiger gezielt Produkte mit Umwelt-Siegel einkaufen, wenn sie leichter erkennen könnten, welches Siegel vertrauenswürdig ist.

Ingo Strube vom Umweltministerium (BMUV) betont: "Die Umfrage zeigt: Die Menschen wünschen sich mehr Orientierung aufgrund der Vielfalt von Siegeln. Hier sehen wir einen klaren Auftrag für den Blauen Engel. Wir müssen die Relevanz unseres Umweltzeichens für den Alltag der Verbraucher*innen noch stärker herausstellen und sie für nachhaltigen Konsum begeistern. Der Blaue Engel bietet mit seinen strengen Prüfkriterien genau die verlässliche Orientierung, nach der die Konsument*innen suchen."

World Ecolabel Day: Globales Engagement für Nachhaltigkeit

Der World Ecolabel Day zielt darauf ab, das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu steigern und die Rolle von Umweltzeichen als praktische Orientierungshilfe hervorzuheben. Das Umweltzeichen Blauer Engel, seit 1994 Mitglied des Global Ecolabelling Network, leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.

Über die zugrundeliegenden Umfrage- und Studiendaten

Die Umfrage wurde durch das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag des Umweltzeichens Blauer Engel durchgeführt. Vom 12. bis 20. Juni 2024 wurden 1.506 deutschsprachige Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergebnisse können mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 2,5 Prozentpunkte) auf die Grundgesamtheit übertragen werden.

Konsistente Trends im Umweltbewusstsein

Die Umfrageergebnisse bestätigen und vertiefen wichtige Trends der Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2022. Die hohe Bekanntheit des Blauen Engel (94% in 2024, 93% in 2022) bleibt konstant. Auch der Einfluss auf Kaufentscheidungen zeigt ähnliche Muster: In der Umweltbewusstseinsstudie 2022 gaben 45% derjenigen, die das Siegel kennen, an, dass der Blaue Engel häufig ihre Kaufentscheidung beeinflusst, in der aktuellen Umfrage 48%.

Janine Braumann vom Umweltbundesamt (UBA): "Die Ergebnisse zeigen nicht nur, wie bekannt das Umweltzeichen Blauer Engel ist, sondern auch, inwieweit er eine aktive Rolle beim Einkauf spielt. Nur wenn sich die Menschen beim Einkauf auch am Blauen Engel orientieren, kann das Umweltzeichen etwas für die Umwelt bewirken."

Das Umweltzeichen Blauer Engel

Der Blaue Engel ist seit über 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und die Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten.

Den Ergebnisbericht zur forsa-Umfrage finden Sie unter folgendem Link: https://www.blauer-engel.de/sites/default/files/2024-10/forsa-Ergebnisbericht.pdf

