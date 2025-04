BVPA - Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V.

Herausforderungen und Chancen generativer KI auf dem Bildermarkt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Am 3. April 2025 kam die professionelle Bildbranche in der Factory Hammerbrooklyn in Hamburg zusammen. Bildagenturen, Visual Tech-Anbieter und Content-Manager aus Verlagen, PR und Film nutzten die Fachmesse für ihr Business-Netzwerk und bildeten sich zu den aktuellen Markthemen weiter

Die generative KI bestimmt derzeit die Diskussionen im Handel visueller Inhalte wie Bilder und Videos. Es geht um ethische und rechtliche Herausforderungen, den Wert des authentischen Bildes, aber auch um die verantwortungsvolle Nutzbarmachung neuer technischer Möglichkeiten.

Der PICTAday, seit über 20 Jahren Deutschlands Fachmesse Nr. 1 für den Bildlizenzvertrieb, bot am 3. April 2025 in der Factory Hammerbrooklyn in Hamburg wieder reichlich Gelegenheit für den Austausch über brennende Themen und für persönliche Geschäftskontakte.

Fachbesucher aus Verlagen, Marketing, Grafikdesign, Film/TV und öffentlichen Institutionen erhielten ein exklusives Update über die Branchenentwicklungen sowie Einblicke in die Anbieterportfolios - von editorial, creative, kunsthistorisch über Digital Asset Management bis hin zum Keywording und Rechtemanagement. Bildagenturen und Visual Tech-Anbieter präsentierten ihre Bilddatenbanken und Services und standen für das persönliche Networking bereit.

Beim spannenden PICTAtalks-Programm drehte sich selbstverständlich vieles um KI, aber auch um andere relevante Bildthemen: den Basics der Bildbeschaffung, KI-Kennzeichnung bei Google, automatische Verschlagwortung oder Fotoverboten zwischen Hausrecht, Urheberrecht und DSGVO. Dr. Claas Schüddekopf, Amtsleiter Medien der Behörde für Kultur und Medien, sagte in seinem Grußwort: "Im KI-Zeitalter steigt der Wert verlässlicher Bilder noch einmal deutlich an. Professionelle Bildanbieter zeigen was ist und tragen so mit ihrer Arbeit zum Faktenfundament der Gesellschaft bei. Wir müssen Wege finden, dass Bilder auch künftig sicher als authentisch erkannt werden und von professionellen Anbietern produziert und vermarktet werden können. Hierfür ist der Austausch im Rahmen des PICTAdays wichtig." Abschließend wurden im Rahmen einer Paneldiskussion die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung der Hochschule Hannover in Kooperation mit dem BVPA analysiert. Forschungsinhalt war die Frage, in welchem Umfang Bildagenturen und -kunden in Deutschland KI bereits nutzen, und wie sie die Technik mit Blick auf den redaktionellen Alltag bewerten.

Ein weiteres Highlight der Tagesmesse war der Barista-Stand der dpa Picture-Alliance, an dem man bestehende und neue Kontakte zu einem Plausch oder intensiveren Gesprächen treffen konnte.

Der BVPA, der in diesem Jahr sein 55-jähriges Jubiläum feiert, wertet die steigende Besucherzahl und die angeregte Messestimmung - auch auf den begleitenden Side-Events von KSP, Getty Images und den Deichtorhallen - als Bestätigung seines etablierten Eventkonzepts aus Wissens- und B2B-Vermittlung. Der PICTAday ist weiterhin der einzigartige Bildmedientreffpunkt, um sich auszutauschen und um sich über Entwicklungen auf dem Bildermarkt zu informieren.

Über den Bundesverband professioneller Bildanbieter e. V. (BVPA)

Der BVPA wurde 1970 in Berlin als Interessenvertretung für deutsche Pressebild-Agenturen und Bildarchive gegründet. Heute ist der BVPA führende Instanz in Deutschland und dem europäischen Raum für alle Fragen rund um visuelle Inhalte und vertritt kleine und große Bildanbieter in ganz Europa. Der Verband repräsentiert außerdem die Interessen von Unternehmen, die bildagenturnahe Services anbieten, z.B. technische und juristische Dienstleistungen wie Keywording, Rechteverfolgung und Vertrieb.

Original-Content von: BVPA - Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V., übermittelt durch news aktuell