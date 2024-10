Protina Pharmazeutische GmbH

Zwischen Höhenflug und Tiefflug: In einer turbulenten Lebensphase ist Selbstfürsorge ganz wichtig - und Magnesium

Das Leben verläuft in Phasen; und wenn wir Frauen um die 30 sind, ändert sich bei vielen so einiges. Es treten neue Lebensthemen und -ziele auf den Plan. Haben wir mit Anfang 20 das Leben als große Spielwiese mit unendlich weitem Horizont angesehen, auf der wir uns ausprobieren können, verändern sich nun die Sichtweise und das Grundgefühl. Anderes, Neues rückt in den Fokus: Partnerschaft, Ehe, Schwangerschaft, Stillzeit, Mutter sein. Eine aufregende Lebensphase, die von vielen schönen Ereignissen und emotionalen Höhenflügen geprägt ist. Aber machen wir uns nichts vor: Es gibt auch die andere Seite. Denn das, was einerseits unsere Leben ungemein bereichert, ist andererseits stark fordernd und anstrengend. Wir möchten unsere neuen Lebensumstände mit dem Job und Karrierewünschen übereinbringen, und allen und jedem gerecht werden. Kleiner Reminder: Denkt bitte an eure Selbstfürsorge! Was können wir also selbst tun, wenn wir eine hohe Anspruchshaltung haben, um in dieser Lebensphase Energie für die Mehrfachbelastungen aufzubringen, Stress besser wegzustecken und körperlich fit zu bleiben?

Unterstützung, die in vielerlei Hinsicht gerade jetzt ein großes Plus für den Organismus ist: der Mineralstoff Magnesium. Sicher wisst ihr, dass Magnesium ein wichtiger Baustein für den Energiehaushalt ist und die Entspannung von Muskeln und Nerven unterstützt. Das können wir nutzen, um für unsere mentale wie körperliche Gesundheit zu sorgen. Einfach und unkompliziert. Daher die Empfehlung, täglich die Magnesiumreserven aufzufüllen. Beispielswiese mit hochwertigem Magnesium von Magnesium Diasporal® (Apotheke). Entspannung für die Uterusmuskulatur, Energie für den Körper, Tage voller Leben!

Ein gesunder Magnesiumspiegel ist wichtig - für Mutter und Kind

Das Mineral Magnesium ist einer der essenziellen Nährstoffe für unseren Körper. Magnesium wird für über 600 Stoffwechselvorgänge in unserem Organismus benötigt. Tatsächlich ist der Mikronährstoffe so wichtig, dass wir ohne ihn nicht leben können. Denn jeder einzelne Muskel, der Hormon- und Energiehaushalt und die Nervenfunktionen sind auf Magnesium als Impulsgeber angewiesen. In Phasen, in denen das Leben von vielen Veränderungen und Turbulenzen geprägt ist, man sich häufig am Rande der Überforderung fühlt, sollten wir ganz besonders auf einen ausgeglichenen Magnesiumspiegel achten. Das gilt noch umso mehr in der Schwangerschaft und Stillzeit. Speziell bei Magnesium kann es in der Schwangerschaft zu einer Unterversorgung kommen. Denn zum einen scheidet der Körper der werdenden Mutter durch die Veränderung des Stoffwechsels vermehrt Magnesium über die Nieren aus. Zum anderen steigt im Laufe der Schwangerschaft auch der Magnesiumbedarf des wachsenden Kindes, weil es den lebensnotwendigen Mineralstoff für den Knochenaufbau benötigt. Die gesunde Entwicklung des Babys hängt somit von der Gesundheit der Mutter ab. Lebenswichtige Mineralstoffe habe daran einen Anteil. Es ist zum Glück ganz einfach, dass wir uns damit täglich versorgen.

Magnesiumprodukte wie z. B. Magnesium-Diasporal® 300 mg aus reinem Magnesiumcitrat, können hier gut unterstützen. Diese organische Verbindung ist körperfreundlich und schnell aktiv. Es wird angewendet zur Behandlung und Vorbeugung eines Magnesiummangels. Das Trinkgranulat ist schnell löslich in Wasser, Tee oder Saft und schmeckt leicht nach Orange. Speziell für Schwangere gibt's auch kleine gut schluckbare geschmacksneutrale Kapseln. Mehr Infos: www.diasporal.com

Mehr erfahren: Frauenärztin Claudia Sievers berichtet aus der Praxis über das Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Erfahren Sie, was Frauen in dieser Lebensphase bewegt und was sie für sich selbst tun können. Das vollständige Video finden sie hier: www.youtube.com

