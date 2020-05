Die Silver Society mit ihren Best Agern / Menschen, die früher einmal Senioren hießen

Protina Pharmazeutische GmbH

Menschen, die früher einmal Senioren hießen

Die Bevölkerung wird immer älter, und viele der Älteren bleiben länger gesund und fit. So entsteht rund um den Globus eine Art neue Gesellschaftsform: die Silver Society. Wer hier dazugehört, ist ein sogenannter Best Ager, der kein Interesse am passiven Rentendasein hat und die Lebensphase des Alters mit viel Neugier, Tatendrang, Selbstentfaltung sowie der sprichwörtlichen Verwirklichung von Lebensträumen verbringt. Die Silver Society mit ihrem nach vorne gerichteten Lebensstil bringt sich, ihre Erfahrungen und Zukunftsvorstellungen sehr aktiv in die Gesellschaft ein und ist nicht nur ein Megatrend, sondern vor allem auch ein echter Wirtschaftsfaktor(1). Aber natürlich sind nicht alle Älteren gleichermaßen vital oder auch nur ambitioniert, ihrem Altendasein einen besonderen Schwung zu geben. Welche sind die wesentlichen Kennziffern im Zusammenhang mit dem Älterwerden? Wie wird die gewonnene Lebenszeit in Deutschland im Durchschnitt genutzt?

Diese Fragen spielen eine immer wichtigere Rolle, denn knapp 50 % der deutschen Bevölkerung waren im Jahr 2018 bereits 40 Jahre und älter. Der Anteil der Menschen ab 65 nimmt dabei über 20 % ein - mit steigender Tendenz. Im Jahr 2060 werden ca. 34 % dieser Altersklasse angehören - immerhin ein Drittel der deutschen Bevölkerung(2). Ein Großteil der Gesellschaft wird somit in Zukunft dem letzten Altersdrittel angehören.

Das Selbstverständnis der älteren Generation hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gewandelt. Das Alter wird nicht mehr als passiv zu ertragendes Schicksal empfunden, sondern als ein aktiver und facettenreicher Lebensabschnitt gelebt - getreu dem Motto "Sechzig ist das neue Fünfzig." Durch den Anstieg der Lebenserwartung - in erster Linie Ergebnis der medizinischen Versorgungsmöglichkeiten - hat sich die Spanne im zweiten Lebensabschnitt verlängert, und das Alter nimmt daher auch zeitlich eine größere Dimension ein. "Von 30 bis 60 Jahre ist es genau so lang wie von 60 bis 90", sagt Best Ager-Model und Bestsellerautorin Greta Silver, 71 Jahre(3). Dieser Denkansatz ermuntert dazu, diese Lebensphase aktiv zu gestalten und sich als Senior nicht einer Randgruppe zugehörig zu fühlen, sondern als Best Ager ein vitaler und kreativer Teil unserer Gesellschaft zu sein. Auch eine der bedeutendsten Studien zum Thema Altern, der "Deutsche Alterssurvey", weist diesen Trend aus. Zwar rückt das eigene Wohlbefinden mehr und mehr in den Fokus, doch nehmen Freizeitgestaltung, Freundschaft und partnerschaftliche Bindungen weiter viel Platz im Leben der Menschen ein(2).

Es hat also bereits ein Wandel sowohl im Selbstverständnis als auch im Verhalten älterer Menschen stattgefunden. Über Generationen hinweg ist hingegen konstant geblieben, dass sich vornehmlich die Frau mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Sie ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt der Familie, wenn es darum geht, nicht nur im Krankheitsfall die Angehörigen zu pflegen und bei der Genesung zu unterstützen, sondern sich auch um die Gesundheitsprävention zu kümmern. Gerade die gesundheitliche Vorsorge hat mit zunehmendem Alter einen wichtigen Stellenwert. Dazu gehören auf der körperlichen Ebene beispielsweise ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung; aber auch ein positives Mindset hilft beim vitalen Älterwerden und spiegelt die lebensbejahende Einstellung der Best Ager wider. Einfach gut drauf sein - das ist der wesentliche Aspekt des Alterns.

Das Best Ager-Mineral Magnesium

Ein guter Begleiter auf dem Weg zur Silver Society ist eine optimale Nährstoffversorgung. Wir wissen heute, dass mit der Einnahme von Mikronährstoffen wichtige Körperfunktionen gezielt unterstützt werden können. Hier ist an erster Stelle Magnesium zu nennen, das sog. "Supermineral". Es ist an mehr als 600 Vorgängen im Körper beteiligt und ein wichtiges Elektrolyt, das zahlreiche Aufgaben bei enzymatischen Reaktionen, der Produktion von Eiweißen, verschiedenen Stoffwechselvorgängen und der Muskelaktivität übernimmt. Neueste Studien zeigen, dass eine zu geringe Magnesiumzufuhr das Risiko für viele unterschiedliche Krankheiten wesentlich erhöht; dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Gelenkschmerzen, aber auch Migräne, Alzheimer oder Depressionen(4). Eine gute Magnesium-Versorgung ist somit einer der wichtigen Faktoren, sich Gesundheit und Vitalität zu erhalten. Ganz einfach und sicher ist das mit hochwertigen Produkten aus der Apotheke zu erreichen. Idealerweise sollte ein Präparat mit organischem Magnesiumcitrat verwendet werden. Diese körpereigene Verbindung kann direkt aufgenommen werden. (Zum Beispiel Magnesium-Diasporal® (Apotheke); das reines Magnesiumcitrat enthält, wie es als Baustein im Körper vorkommt. Daher ist Magnesium-Diasporal® körperfreundlich und schnell aktiv.)

(1) Zukunftsinstitut GmbH, Frankfurt, www.zukunftsinstitut.de/artikel/mtglossar/silver-society-glossar

(2) Senioren in Deutschland. Kennzahlen. Statista.

(3) Greta Silver. Bestsellerautorin, Keynotespeakerin und Best Ager Model.

(4) Prof. Jürgen Vormann, Supermineral Magnesium: Warum das unterschätzte Element der Schlüssel zur Gesundheit ist, Gräfe und Unzer Verlag, EAN / ISBN-13: 9783833872723, Februar 2020

