Fuldaer Zeitung

Ohne Akzeptanz kein Klimaschutz

Kommentar der Fuldaer Zeitung zum Klimaschutzprogramm

26. März 2026

Fulda (ots)

Deutschland ist beim Thema Klimaschutz nicht auf Kurs. Das belegen Zahlen des Umweltbundesamts: Unser Land steuert aktuell auf eine Emissionsminderung von nur 62,6 Prozent zu. Ziel war aber eigentlich, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent zu senken. Um das Ruder nun doch noch rumreißen zu können, hat das Bundeskabinett gestern sein neues Klimaschutzprogramm vorgelegt - ein 67 Maßnahmen umfassendes Papier, das viel verspricht, aber auch zeigt, dass es unserer Regierung noch immer schwerfällt, Klimapolitik wirklich strategisch zu denken.Dabei erleben viele Bürger Klimapolitik schon jetzt vermehrt als Kostenlawine statt als Zukunftsprojekt. Für breite Teile der Bevölkerung stellt Klimaschutz etwa durch Sanierungspflichten, steigende Baukosten und höhere Sprit- und Mobilitätsausgaben vor allem einen wachsenden finanziellen Druck dar. In dieser Situation weitere Auflagen einfach oben draufzusetzen, ohne klar zu erklären, welche Entlastungen kommen und welchen Nutzen die Maßnahmen konkret haben, ist politisch riskant. Denn wo Klimaschutz wie eine Zumutung ohne Nutzen rüberkommt, wächst der Frust. Und wo Frust wächst, profitieren jene, die den menschengemachten Klimawandel kleinreden oder gar für eine reine Erfindung halten.Umweltverbände und Opposition kritisieren deshalb zu Recht, dass dem Programm ein klarer Fahrplan fehlt - ein Plan, der Wirtschaft und Gesellschaft zeigt, wohin die Reise geht und wie der Übergang zur Klimaneutralität tatsächlich gelingen soll. Stattdessen wirkt das Papier eher so, als wolle die Regierung zwar klimaneutral werden, diese Transformation aber möglichst konfliktfrei gestalten - ein verständlicher, aber riskanter Reflex.Dennoch ist nicht alles schlecht an dem neuen Klimaschutzprogramm. Der Ausbau der Erneuerbaren und der E-Mobilität gewinnt an Tempo, und auch was Förderprogramme für Gebäudesanierung und Wärmewende sowie den Einstieg in höhere COâ''-Preise angeht, hat die Koalition durchaus geliefert. Der Kurs ist also grundsätzlich richtig - aber ein Kurs bleibt nur dann tragfähig, wenn er auch gehalten und durch eine echte Strategie zusammengehalten wird, die Konflikte nicht fürchtet und den Menschen vermittelt, dass Klimaschutz ihnen langfristig mehr bringt, als er kurzfristig kostet.

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