Iberostar Selection Albufera Resort nach Renovierung jetzt mit karibischem All-Inclusive Konzept auf Mallorca

Nach einer umfassenden Transformation auf Basis solider und ambitionierter Prinzipien der Nachhaltigkeit bringt Iberostar Hotels & Resorts erstmals in unmittelbarer Nähe von Mallorcas Naturpark Albufera mit direkter Lage an der Playa de Muro sein karibisches All-Inclusive-Resort-Konzept nach Europa.

Das neu eröffnete Iberostar Selection Albufera Resort, das mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt, setzt auf elektrifizierte Küchen und nutzt Energien aus erneuerbaren Quellen. Alle Maßnahmen entsprechen der Roadmap von Iberostar zur Dekarbonisierung bis 2030 - ganze 20 Jahre vor dem vereinbarten Ziel der Branche.

Das neue Resort auf Mallorca ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und investiert in abfallfreie Hotels, einen positiven und bewussten Tourismus sowie verantwortungsvolle Gastronomie.

Iberostar Hotels & Resorts, international wegweisend für verantwortungsvollen Tourismus, öffnete im Juni die Pforten seines Resorts Iberostar Selection Albufera als neu designtes, nachhaltiges Familienresort mit mediterranem Flair, das 400 Mitarbeiter beschäftigt. Das erfolgreiche All-Inclusive-Konzept mit besonderem Fokus auf Qualität und Service, welches die Hotelgruppe bereits seit mehr als 30 Jahren in der Karibik anbietet, wird nun auch in Spanien umgesetzt.

Das Resort im Norden Mallorcas liegt direkt an der preisgekrönten Playa de Muro, die als einer der schönsten Strände der Insel gilt, und basiert auf den anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien, die Iberostar weltweit in allen seinen Betrieben und Hotels umsetzt.

Der neue Komplex ist das Ergebnis der umfassenden Transformation von zwei bekannten Hotels des Unternehmens in der Bucht von Alcudia, dem Iberostar Selection Albufera Park und Iberostar Selection Albufera Playa. Beide Hotels vereinen sich seit der Renovierung zu einem innovativen und in Spanien einzigartigen, nachhaltigen Resort, dessen Interieur von der einheimischen Flora und Fauna des Naturparks Albufera - einer privilegierten Umgebung mit hohem ökologischen Wert - inspiriert wurde.

"Dieses Projekt ist das Ergebnis der Anregungen unserer treuen Gäste, die sich Jahr für Jahr wieder für unser Resort auf Mallorca entscheiden. Während der Renovierungsarbeiten, die von zahlreichen lokalen Unternehmen durchgeführt wurden, haben wir gemäß den Grundlagen der Kreislaufwirtschaft und unserer nachhaltigen Arbeitsweise im operativen Geschäftsbetrieb Materialien und Abfälle wiederverwendet, gespendet und recycelt. Mit dieser Umgestaltung, die das Resort zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit macht, wollen wir sowohl Paare als auch Familien glücklich machen, die ein Urlaubserlebnis suchen, das höchsten Qualitätsstandards entspricht", bekräftigt Fernando Garcia, Chief Resources Officer der Iberostar Gruppe.

Das Resort verfügt über Sonnenkollektoren auf den Dächern und wird mit Energie aus erneuerbaren Quellen versorgt, mit deren Hilfe CO2-Emissionen reduziert werden. Dies steht im Einklang mit dem ambitionierten Fahrplan von Iberostar zur Dekarbonisierung bis 2030. So wurden beispielsweise in einem der Buffets Gasherde durch elektrische Induktionskochplatten ersetzt. Darüber hinaus wurden bei der Renovierung sämtlicher Einrichtungen recycelte und umweltfreundliche Materialienverwendet. Zudem entschied man sich für einheimische Pflanzenarten, die weniger Wasser verbrauchen, sowie ein innovatives, auf künstlicher Intelligenz basierendes System zur Messung und Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

Mediterranes Flair

Die im Jahr 2022 begonnene Renovierung umfasst sämtliche Bereiche, auch die Neugestaltung der 600 geräumigen Zimmer, bei der sich die Innenarchitekten von Iberostar von den maritimen und floralen Elementen der Umgebung inspirieren ließen und die natürliche Umgebung als Designelemente integrierten - dies spiegelt sich beispielsweise in der Intensität des Lichts, den Farben der Fassade und der Landschaftsgestaltung und Gärten wider. Von den Gemeinschafts- und Freizeitbereichen bis hin zu den zehn Bars, Restaurants und Buffets präsentiert sich das Resort in warmen Farbtönen und mit traditionellen Textilien der Insel, die die mediterrane Kultur aufgreifen.

Das neue Familienkonzept bietet ein abwechslungsreiches, gesundes und nachhaltiges kulinarisches Erlebnis mit Qualitätsprodukten von lokalen Anbietern und einer großen Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten aus verantwortungsvollen Quellen. So bietet das Resort ein breit gefächertes kulinarisches Angebot: Das griechische Restaurant Kyknos bietet köstliche Gerichte an, die die Farben, Aromen und Geschmäcker Griechenlands vereinen, und das mexikanische Restaurant Nopal, das auf das Know-how der Iberostar-Köche im Land der Azteken zurückgreift serviert authentische, mexikanische Küche. Abgerundet wird das gastronomische Angebot durch das spanische Restaurant Martinete mit nationaler Küche sowie der Bar Óliba - Eule auf mallorquinisch -, die eine Hommage an den in der Albufera vorkommenden Vogel ist. Außerdem verfügt die Anlage über ein Star Café und eine Eisdiele IceDream, mit der der Familienurlaub inmitten der Natur direkt am Meer perfekt wird.

Die Anlage mit ihren sieben Pools bietet ihren Gästen die Möglichkeit, sämtliche Einrichtungen unabhängig vom gewählten Hotel in vollem Umfang zu nutzen. Direkt am Strand von Playa de Muro versprühen beide Hotels des Resorts ihren ganz eigenen Charakter. Das Iberostar Selection Albufera Park ist ideal für Familien. Es verfügt über Zimmer, die ganz auf den Komfort von Erwachsenen und Kindern ausgerichtet sind, sowie über neue Kinderbereiche wie das Star Camp und ein Planschbecken. Das Iberostar Selection Albufera Playa besticht hingegen durch neue Swim-up-Zimmer mit Zugang zu einem privaten Pool sowie einer exklusiven Adults-Only-Dachterrasse direkt am Strand für Gäste der Kategorie Star Prestige mit Pool, Sonnendeck und balinesischen Betten.

