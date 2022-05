sixx

"Wie, du stillst noch?" Zum Muttertag heißt es auf sixx: #StopMomShaming #VivalaMamma!

Unterföhring

"Wie, du stillst noch?" "Wie, du stillst nicht mehr?" "Du willst nach drei Monaten schon wieder arbeiten?" "Du gibst dein Kind erst mit zwei Jahren in die Kita?" "Dein Kind trägt mit vier Jahren noch Windeln?" ... Die meisten Mütter kennen diese Sätze - oft noch verbunden mit "guten" Ratschlägen. In einer Forsa-Studie geben 77 Prozent* der Mütter an, im Umgang mit ihrem Kind kritisiert zu werden.

sixx rückt das Thema #momshaming in den Fokus und seit dem 28. April läuft auf sixx eine umfangreiche Muttertags-Kampagne mit Trailern und großem Social-Paket auf allen Kanälen mit der klaren Botschaft #StopMomShaming und #VivalaMamma.

"Das Thema #momshaming begegnet mir auf Social Media, weil ich dort mein Leben mit der Öffentlichkeit teile und dort auch meine Kinder zeige. An schlechten Tagen nimmt einen das ganz schön mit", erzählt Ordnungs-Coach Isabella Franke ("Orgnaize 'n Style", sixx). Kabel Eins-Moderatorin Madita van Hülsen ("K1 Magazin") wurde direkt kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes belehrt: "Die Hebamme meinte, ich soll bei der nächsten Geburt weniger essen". Podcasterin und Moderatorin Evelyn Weigert ("Hoppe, Hoppe, Scheitern") kassierte schon abschätzige Kommentare wie: "Krasses Outfit für den Spielplatz!" Und Katharina Pommer, Coach & Autorin des Buches "Stop Mom Shaming" musste sich Sätze wie "Mach dich mal mehr zurecht, sonst läuft dir der Mann weg!" anhören.

sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Wir könnten zum Muttertag einfach Danke an alle Mamas sagen, aber das ist uns zu wenig. Mit unserer Reichweite und unserer Awareness können und wollen wir mehr erreichen: Unsere #StopMomShaming-Kampagne zum Muttertag am 8. Mai wirbt für mehr Toleranz gegenüber und auch unter Müttern. Mein Dank geht an die vielen tollen Frauen und unsere Partner ,Echte Mamas' und ,Edition F', die uns dabei unterstützen. VivalaMamma!"

Frauen wie Paula Lambert, Evelyn Weigert, Madita van Hülsen, Isabella Franke, Schauspielerin Romina Langenhan und Edition F-Geschäftsführerin Lana Witting geben der sixx-Kampagne #VivalaMamma! ein Gesicht. Außerdem wird die Kampagne auch von Momfluencern, Edition F und von "Echte Mamas", der größten Community für Mütter, unterstützt.

*Forsa-Umfrage im Auftrag des Bio-Breiherstellers Löwenzahn Organics 2018.

