Darmstadt (ots) - Daten sind der Treibstoff der digitalen Transformation, Datenplattformen ihr Motor: Welche Möglichkeiten eine innovative Datenplattform für Unternehmen bereithält, zeigt InterSystems in einem dreitägigen Symposium, das unter dem Motto "The Power Behind What Matters" steht. Auf der Agenda stehen über 30 Vorträge von Partnern, Gastrednern und InterSystems-Experten sowie sechs interaktive Hands-On-Sessions.

Drei Tage Inspiration und handfestes Wissen

Mit seiner Keynote "Anstiftung zur Digitalisierung - drei überraschende Antworten auf nie gestellte Fragen" stimmt Digitalisierungsexperte Ömer Atiker die Teilnehmer zu Beginn des ersten Tages thematisch auf die Vorträge und Diskussionsrunden des Symposiums ein. Gastgeberin Helene Lengler und weitere internationale Führungskräfte von InterSystems betrachten im weiteren Verlauf die aktuelle Marktsituation und stellen vor diesem Hintergrund erstmals öffentlich die neue "InterSystems IRIS Data Platform" vor. Die ab Januar 2018 verfügbare Datenplattform basiert auf einer hochperformanten Datenbank und ist die bislang erste und einzige, die alle entscheidenden Funktionen für die schnelle Entwicklung datenintensiver und unternehmenskritischer Anwendungen mitbringt, wie beispielsweise modernes Datenmanagement, Interoperabilität, Transaktionsverarbeitung und Analytics.

Der zweite Tag ist in drei Themenbereiche gegliedert: Das Business Forum beleuchtet innovative Anwendungsszenarien von Datenbanken wie Predictive Analytics und vorausschauende Wartung in der Produktion. Im Healthcare Forum diskutieren Experten wie Prof. Dr. Sylvia Thun, Hochschule Niederrhein, unterschiedliche Aspekte von Interoperabilität im deutschen Gesundheitswesen: Was sind die Herausforderungen, was die Anforderungen in der Praxis, für mHealth, die medizinische Versorgung oder die Vernetzung von Einrichtungen im Verbund? Das Technology Forum bietet Raum für Fachvorträge und -diskussionen rund um Themen wie Cloud, Container, Entwicklung moderner Web-Anwendungen, horizontale Skalierung mittels Sharding und SQL-Optimierung.

Der dritte Tag weist mit den Hands-On-Sessions einen hohen Praxisbezug auf und ermöglicht den Teilnehmern, tiefer in die zuvor behandelten Themen einzusteigen.

Zum Programm: http://dach.intersystems.de/Symposium2017/Agenda

Zur Anmeldung: http://dach.intersystems.de/Symposium2017/Anmeldung

