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Starker Auftakt für „Made in NRW“: WDR und Film- und Medienstiftung fördern fünf Stoffentwicklungsprojekte – 73 Einreichungen in erster Runde der neuen gemeinsamen Development-Initiative

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Köln (ots)

Die erste Förderrunde von „Made in NRW“, der gemeinsamen Development-Initiative von WDR und Film- und Medienstiftung NRW, ist entschieden: Aus insgesamt 73 Einreichungen hat die Jury mit Gastjurorin Aylin Tezel fünf Projekte ausgewählt, die explizit in einer frühen Entwicklungsphase gefördert werden, um für die digitalen Ausspielwege der ARD weiterentwickelt zu werden. Unterstützt werden vier fiktionale und ein dokumentarisches Projekt mit je 50.000 Euro von Kreativen und Produzierenden aus Nordrhein-Westfalen. Die geförderten Projekte sind „Let Them Eat Cake“ (Goldstoff), „Rescuing Shinobi” (Zeitsprung), „Gelbe Monster” (Barbara Mientus Produktion), „Gypsy” (Kollektiv Zwo) und „La Deutsche Vita” (7T1 Films).

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Initiative so großen Zuspruch findet, denn wir haben als Partner großes Interesse an einer kreativen, florierenden und vielfältigen Produktionslandschaft in unserem Bundesland. Unter den zahlreichen Einreichungen der Talente aus Nordrhein-Westfalen waren sehr vielversprechende Stoffe mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Mit den ausgewählten Stoffen wollen wir unser Publikum überraschen und auch Menschen für die ARD Mediathek gewinnen. Diese Entwicklung von Ideen braucht Freiraum, genau deswegen gibt es unsere Kooperation ‚Made in NRW‘, die wir auf jeden Fall fortsetzen wollen.“

Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW: „Mit ‚Made in NRW‘ schaffen wir gemeinsam mit dem WDR ein neues Förderformat, das Talente fördert, kreative Qualität stärkt und neue Erzählformen sowie Perspektiven sichtbar macht. Durch die Unterstützung innovativer Storytelling-Projekte investieren WDR und die Filmstiftung in die Entwicklung neuer kreativer Stimmen und die Zukunft des Medienstandorts NRW.“

Die fünf ausgewählten Projekte spiegeln die Vielfalt der kreativen Landschaft Nordrhein-Westfalens wider und zeigen zugleich eine klare Tendenz zu publikumsnahen, seriell denkbaren Stoffen mit unverwechselbarer Handschrift und digitaler Auswertungsperspektive. Die Bandbreite reicht von sexy-historischer Coming-of-Age Satire über Romantic Comedy in der Roma-Community und gesellschaftlich spannende Stoffe bis hin zu Dokumentation.

Die Fachjury tagte am Dienstag, 16. Juni in Köln. Über die Projekte entschieden:

Aylin Tezel, Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin, als Gastjurorin

Christiane Hinz, Leitung WDR-Dokuboard / ARTE & Internationales

Andrea Hanke, Redakteurin im WDR-Programmbereich Fiktion

Cher Zimmerer, stellvertretende Leiterin Förderung der Film- und Medienstiftung NRW

Ivana Lalovic, Förderreferentin Dokumentarfilm der Film- und Medienstiftung NRW

Zur Initiative „Made in NRW“

Mit „Made in NRW“ starteten WDR und Film- und Medienstiftung NRW im Frühjahr 2026 eine Development-Initiative, die originelle und digitale Film-, Serien- und Dokumentarstoffe aus Nordrhein-Westfalen stärkt und eine konkrete Auswertungsperspektive bietet. Bewerben können sich Produzentinnen und Produzenten mit Sitz oder Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen, die gemeinsam mit NRW-Talenten (Buch und/oder Regie) Projekte mit Streaming-Perspektive – insbesondere für die ARD Mediathek – entwickeln. Das Programm setzt bewusst einen Schwerpunkt auf die wichtige Phase der frühen Stoffentwicklung. Mit einem jährlichen Budget von insgesamt 300.000 Euro werden bis zu sechs fiktionale oder non-fiktionale Projekte gefördert. Die Förderung erfolgt als Zuschuss von bis zu 50.000 Euro pro Projekt.

Neben der finanziellen Förderung umfasst das Programm eine professionelle Begleitung der Stoffentwicklung und einen frühzeitigen Austausch mit dem Sender. Ziel ist es, kreative Risiken abzufedern, neue Perspektiven sichtbar zu machen und die Entwicklung hochwertiger Inhalte für ein digitales Publikum zu stärken. Sollte innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Fördermaßnahme keine Beauftragung durch den WDR erfolgen, fallen die Rechte vollständig an die Fördernehmenden zurück.

Die fünf geförderten Projekte im Rahmen von „Made in NRW“ 2026:

Fiktion

LET THEM EAT CAKE

Produktion: Goldstoff Filme GmbH

Produzentin: Lotte Ruf

NRW-Talent: Mark Lorei (Regie/Produktion)

Autor: Mathis van den Berg

Sitz: Ascheberg

Genre: Fiktion, Serie

Kurzinhalt: Sexy Coming-of-Age Historien-Serie, in der eine junge Prinzessin aus Westfalen Anfang des 18. Jahrhunderts plötzlich zur Thronfolgerin Englands erklärt wird und einen Ehemann finden muss – eine Serie mit opulenten Kostümen über Teenager in europäischen Machtpositionen, die ihre Probleme auf eine politische Ebene ausleben. Eine moderne Satire-Erzählung mit hohem nationalen wie internationalen Publikumspotenzial.

RESCUING SHINOBI

Produktion: Zeitsprung Pictures GmbH

Produzent: Dominik Frankowski

NRW-Talent: Matthias Dinter (Buch/Regie)

Manga-Illustratorin: Maya Wendler

Sitz: Köln

Genre: Fiktion (+Anime), Crime-Dramedy

Kurzinhalt: Eine romantische Culture-Clash Crime-Dramedy mit visuellen Anime-Sequenzen über zwei verlorene Menschen, die sich während eines dramatischen Vorfalls in Düsseldorf finden.

GELBE MONSTER

Produktion: Barbara Mientus Produktion

Produzentin: Barbara Natalie Mientus

NRW-Talent: Claudia Bach (Buch)

Sitz: Bergisch Gladbach

Genre: Fiktion, Adaption Spielfilm

Kurzinhalt: Liebesfilm trifft auf Psycho-Thriller. Das Projekt erzählt von weiblicher Gewalt und toxischen Beziehungen mit einem emotionalen wie auch spannenden Plot, erzählt aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Eine Romanadaption nach Clara Leinemann über eine Frau, die eskaliert.

GYPSY (AT)

Produktion: Kollektiv Zwo GmbH

Produzent: Çağdaş Eren Yüksel

NRW-Talents: Zejhun Demirov (Buch), Bilal Bahdir (Regie)

Co-Autorin: Ziza Ervehea

Sitz: Köln

Genre: Fiktion

Kurzinhalt: GYPSY ist eine warmherzige Ensemble-Dramedy über eine große, lebenslustige mazedonisch-deutsche Roma-Familie, deren kulturelle Traditionen ebenso laut sind wie ihre Konflikte. Der Stoff eröffnet neue Perspektiven auf eine in Film und Fernsehen bislang selten erzählte Lebensrealität.

Doku

LA DEUTSCHE VITA

Produktion: 7T1 Films GmbH

Produzent: Ansgar Pohle

NRW-Talents: Andreas Kramer & Tristan Söhngen (Regie/Buch)

Sitz: Köln

Genre: Dokumentation

Kurzinhalt: Die Dokumentarserie blickt mit Retro-Charme und großer Leidenschaft auf die Verbindung von Fußball, Gesellschaft und Zeitgeschichte. Die Protagonisten erleben den Aufstieg des modernen, schrillen Unterhaltungsfußballs und avancieren zu einem unverzichtbaren Teil einer noch heute frenetisch gefeierten deutsch-italienischen Unterhaltungskultur.

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