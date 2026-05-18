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Merkel beim WDR Europaforum: „Europa setzt diplomatisches Potenzial nicht genügend ein“

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Köln (ots)

“Ich finde es absolut richtig, was man jetzt alles an militärischer Unterstützung gemacht hat. Ich finde es auch richtig, dass wir jetzt viel mehr tun, um eine abschreckende Wirkung zu entfalten. Was ich bedaure, ist, dass Europa sein diplomatisches Potenzial nicht ausreichend einsetzt”, sagte Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel am Montag (18.5.) beim WDR Europaforum auf der re:publica in Berlin mit Blick auf die Rolle Europas rund um die Verhandlungen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Im Gespräch mit ARD-Hauptstadtstudioleiter Markus Preiß sagte Merkel zum Zusammenhalt Europas: "Wer Macht hat, nutzt sie zurzeit ziemlich hart aus. Kein einzelnes europäisches Land wird dagegen ankommen und deshalb ist es gut, dass sich die Europäische Union zusammenschließt“. Mit Blick auf die AfD sagte sie: „Unsere Demokratie beruht darauf, dass Fakten Fakten sind - und Stimmung Stimmung. Wenn Stimmung Fakten ersetzt, dann sind wir auf dem Holzweg.“ Die AfD versuche zu definieren, wer das Volk sei. „Jeder deutsche Staatsbürger ist das Volk. Es darf niemanden geben, der einteilt: Du bist das Volk und du bist Elite", so Merkel. Zur Stimmung in Deutschland gefragt, antwortete sie: "Wenn man aus Frust Deutschland verlassen will, würde ich raten: Willst du es nicht doch nochmal versuchen, mit anderen etwas zu bewegen?"

Auf dem WDR Europaforum auf der re:publica in Berlin stellte Angela Merkel sich auch den Fragen junger Menschen. Im Gespräch mit Carolin Bredendiek und Florian Gregorzyk vom News-Podcast 0630 sagte sie, dass sie nicht Bundespräsidentin werden wolle: "Dieses Amt braucht wirklich jemanden, der mehr Kraft hat.“ Darüber hinaus forderte sie klare Regeln für KI-generierte Inhalte in sozialen Medien – ein Thema, das sie unheimlich umtreibe. "Und wenn die Vereinigten Staaten von Amerika auf uns Druck machen, dass wir keine Regeln brauchen und dass Meinungsfreiheit nur unreguliertes Internet ist, dann müssen wir uns dem entgegenstellen. Weil wir ansonsten irre werden, wenn wir nicht mehr wissen, was wahr und was KI-generiert ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema."

Das Interview mit Markus Preiß ist in der ARD Mediathek abrufbar, das 0630-Interview wird als Spezialfolge des News-Podcasts 0630 veröffentlicht. Außerdem erscheinen Ausschnitte des Interviews auf den erfolgreichen WDR-Kanälen „Planet Politics“ und „Nicetoknow“ auf TikTok, sowie „tickr“ bei Instagram.

Hier geht es zum Interview mit Markus Preiß: https://www.ardmediathek.de/video/wdr-europaforum/angela-merkel-im-interview-europaforum/wdr/Y3JpZD…

Hier geht es zur Spezialfolge des News-Podcast 0630: https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:ce8030b2f5f53c94/

Das 28. Internationale WDR Europaforum unter dem Motto „Hard Times, Soft Power – Europas Rolle in der Weltunordnung“ findet vom 18. bis 20. Mai 2026 unter anderem im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt, weitere Beiträge kommen aus Brüssel und Straßburg. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek.

Hier geht es zum gesamten Programm des WDR Europaforums: Programm 2026 - WDR Europaforum

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