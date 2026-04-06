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Neue Staffel, neue Themen: Carolin Kebekus über Wut, Therapie und Sex im Elternbett

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Köln (ots)

Deutschlands erfolgreichste Komikerin, Carolin Kebekus, ist zurück! Am 09. April 2026 wird in der ARD Mediathek und im Ersten die erste von sieben neuen Folgen der „Carolin Kebekus Show“ veröffentlicht. Die wichtigsten Zutaten dieser preisgekrönten Sendung sind nach wie vor Carolins Humor und ihre klare Haltung zu vieldiskutierten und aktuellen Geschehnissen.

Carolin Kebekus: „Es ist ja krass, was gerade an Themen und Nachrichten auf uns einprasselt – das löst auch bei mir unzählige Gefühle aus: Wut, Staunen, Ratlosigkeit… aber vor allem Ungeduld darauf, dass meine Show endlich weitergeht! In der kann ich die ganzen Gefühle zusammen mit meinem Team rauslassen – und dabei praktischerweise auch noch in verdammt viel Spaß verwandeln.“

Jede Woche gibt es einen thematischen Schwerpunkt, dem sich Carolin mit Leichtigkeit und Kreativität annähert. Die in dieser Staffel von Carolin tabulos sezierten „Endlich-sagt’s-mal-eine“-Themen sind unter anderen: Female Rage, der hohe Stellenwert von Therapien und Sex im Elternbett. Carolin löst das Mysterium, wie es zum zweiten Kind kommen kann. So viel sei verraten: Es sind nicht Blumen und Kerzen, die Mütter mit hohem Mental Load anmachen…

Außerdem begrüßt sie auch in dieser Staffel fantastische Gäste, die sich vor keiner noch so abgedrehten Showeinlage scheuen – darunter unter anderen Rapperin Lady Bitch Ray, Journalistin Anna Dushime, Allroundtalent Bully Herbig und Schauspieler Edin Hasanovic.

Auch darf man sich auf die Künstlerinnen und Künstler freuen, die bereits zur „DCKS-Familie“ zählen: Marie Lina Smyrek, Mirella, Maraam, Tarkan Bagci und die „Dudes“ Niklas&David treten in witzigen Studioaktion, Sketchen und Einspielfilmen auf.

Es wird überraschend, persönlich, meinungsstark und vor allem sehr, sehr lustig!

Die neue Staffel der „Carolin Kebekus Show“ läuft wochenaktuell ab dem 9. April immer donnerstags um 19.30 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten.

Die Sendungen werden freitags nach dem Kölner Treff im WDR Fernsehen wiederholt. Online gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganzjährig zusätzlichen Content von „DCKS“ unter @dckshow bei YouTube, Instagram, WhatsApp und TikTok.

Produziert wird „Die Carolin Kebekus Show“ von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.

Im Herbst folgt ab dem 22. Oktober eine zweite Staffel mit weiteren sieben Folgen.

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