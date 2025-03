WDR @wahr_so: Erinnerungskultur bei TikTok

WDR Westdeutscher Rundfunk

Unfassbare Geschichten, die aber wirklich so passiert sind: Mit dem wahr_so- Angebot bei TikTok legt der WDR den Fokus auf Menschen, die vom nationalsozialistischen Regime im Dritten Reich verfolgt wurden. Das Format macht hoch emotionale Momente sichtbar und leistet einen Beitrag zur Erinnerungskultur für junge Menschen.

Was, wenn all deine Freunde ins Freibad dürfen, du aber nicht, weil du die „falsche“ Religion hast? Unvorstellbar, dass dich dein eigener Vater an die Polizei verrät und du wegen ihm weggesperrt wirst? Oder du bist schwul, und genau das kostet dich das Leben?

Durch das Partnerprojekt “Stolpersteine NRW” hat @wahr_so Zugriff auf tausende solcher Biografien und historische Fotos. Die ausführlich recherchierten Geschichten erzählen die beiden Geschichts-Studierenden Franziska Höbing und Tom Hoffmann – manchmal direkt vor der Kamera, manchmal mit den Originaldokumenten zum tieferen Eintauchen. Den Videos von 30 bis 90 Sekunden Länge gelingt es dabei, gleichzeitig Emotionalität herzustellen und zu informieren.

Produziert wird das Format vom WDR Programmbereich Kultur und Gesellschaft für funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF speziell für Jugendliche und junge Erwachsene.

