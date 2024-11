WDR Westdeutscher Rundfunk

ARD Crime-Time: Warum verbrannte Oury Jalloh?

Was geschah am 7. Januar 2005 im Polizeirevier Dessau? Fest steht: Um 12:20 Uhr findet die Feuerwehr einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mann in Zelle Nummer fünf: Oury Jalloh. Die neue sechsteilige ARD Crime-Time-Serie „Warum verbrannte Oury Jalloh?“ (ab 27. November in der ARD Mediathek) greift den Fall knapp 20 Jahre später auf und spricht dafür unter anderem erstmals mit einem leitenden Polizeibeamten, der am 7. Januar 2005 im Revier war.

Fast 20 Jahre später sorgt der Tod des Mannes aus Sierra Leone immer noch für Entsetzen und anhaltende Diskussionen. Für die einen ist der Fall ein Polizei- und Justizskandal, für die anderen eine Verschwörungstheorie. Die Serie wirft einen tiefgehenden Blick auf die Ereignisse des Falls und stellt die drängenden Fragen: Kann es sein, dass Oury Jalloh von Polizisten getötet wurde? Oder hat er das Feuer selbst gelegt?

Beamter des Polizeireviers spricht erstmals öffentlich

Polizei und Justiz sprechen bis heute davon, dass Jalloh das Feuer in der Zelle selbst gelegt hat. Doch widersprüchliche Zeugenaussagen, ein unerklärliches Brandbild und zahlreiche nicht verfolgte Spuren ziehen diese Erklärung in Zweifel und haben den Fall für Kritiker zu einem Symbol für mutmaßliche Polizeigewalt und institutionellen Rassismus gemacht.

Jahrelang hatte die Polizei in Dessau zu dem Fall öffentlich geschwiegen. Für die ARD-Serie haben Anna Herbst und Bence Mate erstmals mit einem leitenden Beamten des Reviers gesprochen, der am Tag des Geschehens im Dienst war. Zu Wort kommen aber auch Freunde und Familienmitglieder von Oury Jalloh, der Anwalt eines verantwortlichen Polizisten, Rechtsmediziner, Staatsanwälte und der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Serie beleuchtet nicht nur die Ereignisse des verhängnisvollen Tages, sondern greift den jahrelangen Kampf um Aufklärung multiperspektivisch auf.

Die ARD Crime-Time-Serie ist ab dem 27. November 2024 in der ARD Mediathek verfügbar. Im begleitenden ARD Crime-Time-Podcast liefert Host Felix Gebhardt weitere spannende Hintergründe zum Fall und spricht mit der Autorin Anna Herbst über die sechsteilige ARD-Serie. Der Podcast ist ab dem 7. Dezember u. a. in der ARD Audiothek zu hören.

„Warum verbrannte Oury Jalloh?“ ist eine Produktion der LooksFilm für die ARD Mediathek im Auftrag von WDR, SWR, BR und MDR.

Redaktion: Britta Windhoff (WDR), Sabine Harder (SWR), Astrid Harms-Limmer (BR), Ina-Katrin Hüttig (MDR)

