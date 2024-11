WDR Westdeutscher Rundfunk

+++ KORREKTUR UNSERER MELDUNG VOM 18.11.2024, 10:00 Uhr +++

Talkshow „3nach9“ künftig auch im WDR Fernsehen

+++ KORREKTUR UNSERER MELDUNG VOM 18.11.2024, 10:00 Uhr: In der alten Fassung stand fälschlicherweise, dass "3nach9" 2025 auch im SWR ausgestrahlt wird. +++

Ab 2025 wird die beliebte Talkshow „3nach9“ mit den beiden Gastgebern Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo auch regelmäßig im WDR Fernsehen zu sehen sein.

Der WDR übernimmt den von Radio Bremen produzierten Talk zehn Mal im Jahr. Ausgestrahlt wird die Sendung etwa einmal im Monat auf dem vertrauten Talkshow-Sendeplatz, freitags um 22 Uhr im WDR Fernsehen – zeitgleich zur Ausstrahlung bei Radio Bremen, NDR und HR.

Damit erweitert das WDR Fernsehen sein Angebot an Unterhaltungs-Talkshows. Es wird weiterhin 32 aktuell produzierte Ausgaben des „Kölner Treff“ mit den Gastgebern Susan Link und Micky Beisenherz geben. Der „Kölner Treff“ gehörte in diesem Jahr zu den erfolgreichsten TV-Formaten im WDR.

Durch die Übernahme von „3nach9“ wird es weniger Wiederholungen geben, die Sommerpause ist deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren.

Die Redaktionen der beiden Talkshows „3nach9“ und „Kölner Treff“ haben zudem eine noch engere inhaltliche Zusammenarbeit verabredet.

Im Zuge der jüngsten Programmreform haben die ARD-Landesrundfunkanstalten mehr Zusammenarbeit und den Austausch von Programm vereinbart. So wurde im laufenden Jahr jeweils eine regionale Talkshow zeitgleich auch in anderen dritten Programmen ausgestrahlt.

Der „Kölner Treff“ startet in 2025 am 10. Januar mit seiner ersten Ausgabe. „3nach9“ wird erstmals am 17. Januar 2025 im WDR Fernsehen zu sehen sein.

