1LIVE Krone: Jeannine Michaelsen moderiert – Nominierte stehen fest

Köln

Die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musikpreis, lädt wieder zum Mitfiebern ein: Ab sofort können die 1LIVE Hörerinnen und Hörer in sieben Kategorien abstimmen, wer am 5. Dezember im Lokschuppen in Bielefeld ausgezeichnet wird. Nominiert sind unter anderem Nina Chuba, Apache207, Leony, Ski Aggu, Ayliva und viele weitere Künstlerinnen und Künstler, die das aktuelle Musikgeschehen prägen. Die Verleihung wird in diesem Jahr von Jeannine Michaelsen moderiert.

Von Pop über Dance bis R&B und Hip-Hop: Bis zum 4. Dezember haben Fans die Möglichkeit, aus mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern für ihren Lieblingsact zu voten – online auf 1live.de oder in der 1LIVE App. Als besonderes Extra können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer exklusive Tickets für die 25. Jubiläumsmausgabe der 1LIVE Krone gewinnen. Die Karten werden nur verlost und sind nicht im freien Verkauf erhältlich.

„Dass unser Publikum Jahr für Jahr für seine Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler aus Deutschland seine Stimme abgibt und die Musikszene feiert, ist das Herzstück der 1LIVE Krone“, so Andreas Löffler, Musikchef von 1LIVE. „Auch in diesem Jahr ist das Line-up besonders facettenreich und zeigt, wie cool und wandlungsfähig die deutsche Musiklandschaft ist. Wir freuen uns auf die Ergebnisse des Votings, die Nominierten und auftretenden Stars und wollen mit allen eine außergewöhnliche Jubiläumsshow in Bielefeld feiern.“

Alle Nominierten für die 1LIVE Krone 2024 im Überblick:

Bester Song

Adam Port, Stryv, Malachiii – Move

Ayliva, Apache 207 - Wunder

Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carra – Pedro

Kamrad – So Good

Leony – Simple Life

Purple Disco Machine, ASDIS – Beat of your heart

Shirin David – Bauch Beine Po

$OHO BANI, Herbert Grönemeyer, Ericson – Zeit, dass sich was dreht

Beste Künstlerin

Ayliva

LEA

Leony

LOI

Paula Hartmann

Bester Künstler

Apache 207

Kontra K

Montez

Nico Santos

Ski Aggu

Bester Newcomer Act

Berq

Blumengarten

Emilio

Esther Graf

Milano

Bester Live Act

Ayliva

Nina Chuba

Provinz

Querbeat

SDP

Bester Hip-Hop / R&B Song

01099 – Küssen

CIVO – Keine Homies

GReeeN – Panama

Hava – Ja sagen

Nina Chuba – 80qm

Bester Alternative Song

Ennio, RIN - Zeit

Jeremias – Meer

Paula Hartmann, Trettmann – Atlantis

Soffie – Für immer Frühling

Zartmann, Ski Aggu Dauner – wie du manchmal fehlst

Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone in den Kategorien „Beste Unterhaltung“ und „Sonderpreis“ werden von der 1LIVE Redaktion ausgewählt und im Rahmen der großen Gala-Show geehrt.

Comeback nach 10 Jahren: Jeannine Michaelsen moderiert

Jeannine Michaelsen wird die Verleihung der 1LIVE Krone in diesem Jahr moderieren. Die Fernseh- und Radiomoderatorin hat sich unter anderem in Formaten wie „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ und der Verleihung der „Goldenen Kamera“ im ZDF einen Namen gemacht. Von 2013 bis 2015 war sie zudem regelmäßig bei 1LIVE zu hören und führte 2013 sowie 2014 bereits durch die 1LIVE Krone. Neben ihrer TV-Arbeit hostet sie Podcasts und präsentiert ihr Solo-Programm „Geh zum Fernsehen … haben sie gesagt“ live auf der Bühne. Michaelsen freut sich riesig, die Moderation wieder zu übernehmen: „Die 1LIVE KRONE ist Preisverleihung, KünstlerInnensummit und Konzert in einem. Und das für und vor den wichtigsten Menschen in der Radiowelt – den Zuhörenden. Ich freu mich wahnsinnig nach 10 Jahren wieder ein Teil davon zu sein.“

Zum 25. Jubiläum präsentiert die 1LIVE Krone zudem eine Neuauflage der begehrten Trophäe: Das neue moderne Design wurde im WDR designt und größtenteils in den WDR-eigenen Werkstätten in Bocklemünd produziert.

Musikfans können die Preisverleihung am 5. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de und im Radio bei 1LIVE verfolgen.

Informationen zu den Kategorien „Beste Unterhaltung“ und „Sonderpreis“ sowie Details zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

