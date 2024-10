WDR Westdeutscher Rundfunk

Comedy-Show der Superlative

1LIVE Comedy Nacht XXL zur Prime Time im WDR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Felix Lobrecht, Torsten Sträter, Enissa Amani, Kaya Yanar, Chris Tall und viele mehr bei Europas größter Comedy Mixshow 2024! Der WDR zeigt die 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL am 19. Oktober 2024 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr und direkt danach in der ARD Mediathek.

Das größte Publikum. Die größten Stars. Die besten Newcomerinnen und Newcomer. Das Publikum erwartet eine Comedy-Show der Superlative! 1LIVE und COLOGNE COMEDY holen auch 2024 wieder die Crème de la Crème der deutschsprachigen Comedyszene auf die große Bühne.Und das dieses Jahr gleich fünf Mal: am 15. und 16. Oktober in der Rudolf Weber-ARENA Oberhausen sowie am 17., 18. und 19. Oktober in der Kölner LANXESS Arena. Für Oberhausen sind noch Resttickets zu haben.

Durch den Abend führt der Comedy-Star Chris Tall, und er hat Verstärkung mitgebracht: Felix Lobrecht, Torsten Sträter, Kaya Yanar, Enissa Amani, Tony Bauer, Marco Gianni, Maria Ziffy und Anissa Loucif sorgen für eine geballte Ladung Lacher. In den vergangenen zehn Jahren feierte das Mega-Event in den Arenen im Sektor jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit bisher insgesamt über 175.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die 1LIVE Comedy Nacht XXL 2024 auf allen Kanälen erleben:

Für alle, die nicht live vor Ort mitfeiern können, gibt‘s die Show am 19. Oktober ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen.Online startet die Übertragung ab 19:30 Uhr im Video-Livestream auf YouTube. Wer lieber Radio hört, kann das Spektakel bei 1LIVE verfolgen oder auf den Social-Media-Kanälen mitfiebern. Im Anschluss steht die 1LIVE Comedy Nacht XXL selbstverständlich auch in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Und das Beste: Nach der XXL-Show geht der Spaß weiter! Ab 22:30 Uhr nimmt Felix Lobrecht in „1LIVE 99 Problems“ die Probleme des Sektors – und dieses Mail auch die seines Kollegen Torsten Sträter – humorvoll auseinander. Danach geht es ab 23:15 Uhr weiter mit „Ladies Night Youngsters“ und ab 1 Uhr wird es musikalisch mit Reinald Grebe und Fortuna Ehrenfeld. Also: Das Comedy-Fest geht bis tief in die Nacht – frei nach dem Motto „Wir lieben Comedy“!

WDR Fernsehen, Samstag, 19. Oktober 2024, "Wir lieben Comedy" ab 20:15 Uhr

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell