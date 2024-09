WDR Westdeutscher Rundfunk

„Westpol spezial“ am 29.9. live aus Gelsenkirchen: Wie steht‘s um den Zusammenhalt?

Köln (ots)

Das landespolitische WDR-Magazin „Westpol“ geht in einer Sondersendung zum Tag der Deutschen Einheit live aus Gelsenkirchen die Themen an, die die politische Debatte in Deutschland derzeit nach dem Anschlag von Solingen und den drei Landtagswahlen im Osten prägen: Zuwanderung und Sicherheit, die Angst vor sozialem Abstieg und die Sorge vor Überfremdung. Unsere Gesellschaft verändert sich – aber was hält sie heute noch zusammen? Und wie kann es gelingen, soziale Probleme nachhaltig anzugehen? „Westpol spezial“ geht diesen Fragen mitten im Ruhrgebiet auf den Grund.

Denn in Gelsenkirchen zeigen sich seit langem Probleme, mit denen viele Menschen anderswo in NRW nur selten so ausgeprägt in Berührung kommen: Hohe Arbeitslosigkeit, hoher Migrationsanteil, viel Armut – und das landesweit beste Ergebnis der AfD bei der Europawahl. Was wünschen sich die Menschen hier an Unterstützung aus der Politik, um den Zusammenhalt zu stärken und was kann der Rest von NRW von Gelsenkirchen lernen?

Moderator Henrik Hübschen und sein Team sind bei der Gelsenkirchener Feuerwehr zu Gast, für die Zusammenhalt angesichts widriger Umstände überlebenswichtig ist. Seine Gesprächspartner sind:

Mike Büskens, ehem. Fußballprofi und Trainer aus Gelsenkirchen

Erkan Öztürk, Katholische Jugendsozialarbeit Gelsenkirchen

Karin Welge (SPD), Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen

Ina Scharrenbach (CDU), Heimatministerin NRW

Der WDR überträgt die Sendung live am 29.09.2024 von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr im WDR Fernsehen, auf wdr.de und in der ARD Mediathek.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell