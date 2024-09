WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue Doku-Reihe im WDR: Sabine Heinrich umrundet NRW

Einmal rund um Nordrhein-Westfalen: WDR 2-Moderatorin Sabine Heinrich umrundet in der neuen vierteiligen WDR-Reihe NRW – immer an der Grenze entlang: mit dem Trecker, auf dem Pferderücken, wandernd im Wald, im Heißluftballon oder Kohle schippend in der nostalgischen Dampflok. „Sabine Heinrich umrundet NRW“ ist ab Freitag, 13. September um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen und bereits ab heute in der ARD Mediathek verfügbar.

Bei ihrer Reise weiß sie nie, was sie als nächstes erwartet, wem sie begegnet, wie sie weiterkommt. Das WDR-Team hat ihr eine Tour voller Überraschungen zusammengestellt, die sie hin und wieder auch an ihre Grenzen bringt: „Ich habe die Kontrolle total abgegeben. Das war immer eine Mischung aus Vorfreude und manchmal auch ein wenig Bammel“, gesteht Heinrich.

Erste Etappe führt Sabine Heinrich durch die Eifel

Ihre Tour am Rand vom Land führt sie durch zahlreiche Regionen NRWs: durchs Siegerland, das Windecker Ländchen, den Niederrhein und Ostwestfalen-Lippe. Sie trifft Menschen im Selfkant, kurvt durch die nächtliche Eifel und erlebt bei Sonnenaufgang die Flamingos im Zwillbrocker Venn, paddelt über die Weser und knattert mit dem Trecker durchs Sauerland.

Über ihre Reise sagt die Moderatorin: „Ich stelle mir morgens, wenn ich bei WDR 2 moderiere, immer vor, wer mir da im Land so zuhört. Das kann ich nun noch viel besser. Die Menschen im Land haben mir und uns die Türen und Herzen weit geöffnet. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar.“

Die vier Folgen „Sabine Heinrich umrundet NRW“ laufen ab Freitag, den 13. September um 20:15 Uhr wöchentlich im WDR Fernsehen. Ab dem 11. September sind alle Folgen bereits in der ARD Mediathek verfügbar. Die Reihe von Brigitte Büscher, Christian Dassel und Nils Laschin wurde von der Produktionsfirma klarlogo produziert. Verantwortlich für die Redaktion sind Monika Pohl und Ann-Christin Geertzen.

