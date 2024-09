WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 5 Innenwelt Spezial: Ein Tag gegen die Angst

Köln

Ein Rezept gegen die Angst, das wäre schön! Viele Menschen haben mehr Ängste und Sorgen, als ihnen lieb ist – WDR 5 nimmt sie ernst. Ob Angst vor der Zukunft oder Angst vorm Alter – sie erkennen, besprechen und Möglichkeiten zur Überwindung anbieten – das alles bietet der Thementag „WDR5 Innenwelt Spezial“ am 14. September von 10 bis 19 Uhr auf WDR 5. Alle Themen gibt es im Anschluss an die Sendung im Psychologie-Podcast „Innenwelt“ von WDR 5 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Einen Tag lang beschäftigt sich WDR 5 mit großen und kleinen Ängsten und hat dazu renommierte Expertinnen und Experten eingeladen, die sich bestens mit dem ungeliebten Gefühl auskennen. Warum haben wir überhaupt Ängste? Was haben meine Nackenschmerzen mit meinem Stress zu tun und warum können sie auch mit unerkannten Sorgen zusammen hängen? Gibt es das Rezept gegen die Angst?

Einblicke in die Welt der Angst und ihre Bewältigung

So startet der Tag mit einem Gespräch mit Prof. Dr. Jürgen Margraf, der erklärt, woher Angst kommt und welche verschiedenen Angst-Typen es gibt. Der Psychologe ist für seine Forschung mit der Humboldt-Professur, dem höchstdotierten deutschen Wissenschaftspreis, ausgezeichnet worden. Er hat beispielsweise Therapien entwickelt, durch die Angststörungen erfolgreich geheilt werden konnten.

Dr. Andrea Möllering ist Chefärztin der psychosomatischen Klinik des Uni-Klinikums Bethel und weiß, wie Ängste sich auf die Gesundheit auswirken können und welche Behandlungsmöglichkeiten wirken.

Prof. Dr. Eva Lotta Brakemeier von der Uni Greifswald hat die diffusen Ängste der Menschen erforscht. Sie kennt aber auch Strategien gegen Zukunftsängste.

An der Uni-Köln gibt es eine Ambulanz für Menschen mit Ängsten vor Krankheiten. Dr. Anna Pohl behandelt Betroffene und wird Möglichkeiten zeigen, mit der eigenen Angst vor Krankheiten besser umzugehen. Wenn die kleine Spinne übermäßig viel Angst macht, spricht man von einer Phobie. Wie diese Ängste loswerden? Das weiß Dr. Miriam Schiele von der Uni Freiburg.

Ausführliche Informationen dazu gibt es auch hier: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/innenwelt/thementag-gegen-die-angst-100.html

Ein weiterer Preisträger der Humboldt-Professur ist Prof. Dr. Stefan Hofmann - ebenfalls einer der führenden Experten in der Behandlung von Angststörungen und Depressionen. Im WDR 5 Innenwelt Spezial spricht er in einer Mutmachstunde über Strategien gegen die Angst. Viele Menschen entwickeln Ängste in bestimmten Bereichen – wie in Beziehungen und im Job. Hierzu sprechen Prof. Borwin Bandelow und Prof. Dr. Annette Kluge. Beide sind bekannt für ihre Bücher und Fachzeitschriften.

Der Psychologie-Podcast „WDR 5 Innenwelt“

Der Psychologie-Podcast „WDR 5 Innenwelt“ liefert regelmäßig wissenschaftlich fundierte Einblicke in unser Inneres. Was passiert in unserem Kopf, welche Phänomene begleiten den Alltag? Verena Cappell führt mit wechselnden Experten und Expertinnen durch die Welt der Psychologie – und zeigt am 14. September: Es gibt verschiedene Rezepte, Ängsten den Schrecken zu nehmen.

Hier geht‘s zum Podcast: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/podcast/podcastpicker/index~_sid-innenwelt-104.html

Die redaktionelle Verantwortung des Thementags liegt bei Chris Hulin und Jonas Klüter. Auf WDR 5 werden Verena Cappell, Ralph Erdenberger und Wolfgang Meyer durch den Tag führen.

