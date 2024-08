WDR Westdeutscher Rundfunk

Internationale Highlights kommen im Herbst zu ONE

Der ARD-Sender ONE startet mit neuen Serien- und Spielfilm-Highlights in den Herbst.

Den Auftakt macht die spanische Mini-Serie „La Fortuna“, ein sechsteiliges Schatzsucher-Abenteuer-Justizdrama, das zwischen Sprachen und Zeitebenen wechselt: Die Umstände des Sinkens der „La Fortuna“ und das Geschehen auf dem gesunkenen Schiff auf hoher See werden ebenso spannend erzählt wie das politische Gerangel hinter den verschlossenen Türen der zuständigen Ministerien.

Free-TV-Premieream 13.09. ab 20:15 Uhr (Folgen 1-3) sowie am 14.09., ab 20:15 Uhr (Folgen 4-6) sowie in der ARD-Mediathek.

Im September zeigt ONE außerdem die zweite Staffel der britisch-australischen Mini-Serie "Upright!" als Free-TV-Premiere in Deutschland.

Nachdem Lucky und Meg ihr großes Abenteuer erlebt haben, ist Lucky nach Sydney zurückgekehrt. Als inzwischen erfolgreicher Musiker sollte er sein Leben langsam auf die Reihe kriegen. Aber er ist ein emotionales Wrack und ein Problemtrinker, und sein unberechenbares Verhalten macht das Leben seiner Freundin, einem Fernsehstar, viel komplizierter. Gerade als es chaotischer nicht mehr sein könnte, klopft es an der Tür: Es ist Meg. Und sie braucht Luckys Hilfe.

Ausstrahlung am 16. & 25.09. ab 21:45 Uhr. In der ARD-Mediathek gibt es alle Folgen der Staffel II bereits ab 07.09.24; Staffel I ab 02.09.24.

Die vierte Staffel der französisch-deutschen Koproduktion „Parlament“ startet ab dem 04.11. um 22:00 Uhr.

Die Fans können sich auf weitere Folgen der cleveren und humorvollen Kombination aus politischem Scharfsinn und turbulenten Europa-Machenschaften freuen. Samy hat sich vom überforderten parlamentarischen Assistenten zum ehrgeizigen politischen Berater entwickelt und übernimmt nun als nächsten Karriereschritt den Vorsitz eines Gremiums mit Vertretern der 27 Mitgliedsstaaten in der EU-Kommission. In den europäischen Machtzentralen wieder mit dabei sind die deutschen Figuren Konrad Stracke (Martin Brambach), Zeyneb (Soma Pysall) und Gesine Brechenschneider (Martina Eitner-Acheampong). Erweitert wird die deutsche Delegation um Annika – einer ehrgeizigen jungen Juristin (Rosa Lembeck).

Auch das Warten auf die Fortsetzung der österreichischen Kult-Serie „Vorstadtweiber“ hat ein Ende: ONE zeigt als Free-TV-Premiere die drei weiteren Staffeln mit den fünf Frauen der Wiener Vorstadt und ihr wildes Leben zwischen Luxus, Liebe, Sex und Intrigen: jeweils donnerstags ab 21:45 Uhr.

In der Mediathek gibt es ausgewählte Staffeln bereits jetzt komplett: ab 21.08. (Staffel 4); 03.10. (Staffel 5), 07.11. (Staffel 6).

Weitere Serien-Highlights

Am Dienstag setzt ONE seine Reihe mit Historienserien fort:

Ab dem 27.08. startet die opulente französisch-kanadische Historien-Serie „Versailles“ mit insgesamt drei Staffeln. Mit 28 Jahren verlegt Louis XIV seinen Hofstaat nach Versailles. Sein Ziel ist es, das bisherige Jagdschloss zu einem prächtigen Palast umzubauen und so seinen Anspruch auf absolute Macht zu demonstrieren. Seine Verschwendungssucht gefährdet das Projekt, ebenso wie zahlreiche Intrigen bei Hofe. Unter anderem ringt sein homosexueller Bruder, Herzog Philipp I. d'Orleans mit dessen Ehefrau Henriette der König ein Verhältnis unterhält, um mehr Macht und Einfluss.

Am 05.10. um 22 Uhr sendet ONE die britische Crime-Serie „Die Jagd nach Roul Moat“ (3 x 45 Minuten). Basierend auf wahren Begebenheiten erleben die Zuschauer eine dramatische Fahndung nach Raoul Moat, der nach Verbüßung einer kurzen Haftstrafe, getrieben von krankhafter Eifersucht seine Exfreundin und deren neuen Freund angreift. Ein britischer Polizeitbeamter wird ebenfalls schwer verletzt. Es folgt eine tagelange Verfolgungsjagd, die den Nordosten Großbritanniens in Angst und Schrecken versetzt.

Europäische Filmhighlights

ONE präsentiert im Herbst zwei Spielfilme als deutsche TV-Premieren:

Drei Gänge und ein Todesfall (Großbritannien 2023) 21.09. um 21:45 Uhr

Die britische, vergnügliche schwarze Komödie über ein Abendessen unter Freunden, das komplett aus den Fugen gerät, ist eine brillante Hommage an Hitchcocks "Immer Ärger mit Harry". Mit viel Wortwitz, Situationskomik und Tiefgang befasst sie sich mit enttäuschten Lebensträumen, wahrer Freundschaft, Eitelkeiten, Lebenslügen und der Frage, wie man sich in einer Millionenstadt unbemerkt einer Leiche entledigt.

Papicha - Der Traum von Freiheit (Frankreich/Algerien/Belgien 2019) 07.10. um 20:15 Uhr

Der Begriff „Papicha“ steht für eine hübsche, fröhliche und freie Frau. Doch in Algerien mitten im Bürgerkrieg in den 90er Jahren, ist dieses Leben für junge Frauen nur ein Traum. Im Mittelpunkt des feinfühligen Coming-of-Age-Drama steht die junge Studentin Nedjma (Lyna Khoudri). Sie hegt eine große Leidenschaft für schöne, extravagante Kleidung und träumt davon, Modedesignerin zu werden. Regelmäßig schleicht sie sich mit ihrer Freundin Wassila (Shirine Boutella) abends aus dem Studentenwohnheim, um ihre Kreationen an andere junge Frauen in einem Nachtclub zu verkaufen. Doch von Islamisten wird sie immer mehr unter Druck gesetzt, sich an die von ihnen diktierten Moral- und Kleidungsnormen zu halten. Als während der Unruhen ihre geliebte Schwester Linda (Meryem Medjkane) getötet wird, beschließt Nedjma, sich nicht weiter einschüchtern zu lassen. Wild entschlossen will sie die Mädchen ihres Campus‘ zusammenführen, um eine Modenschau zu organisieren, die allen Verboten trotzt ...

Um den 03.10. herum zeigt ONE 10 Spielfilme des britisch-amerikanischen Komiker Duos Stan Laurel und Oliver Hardy („Dick und Doof“). Darunter u.a. „Dick und Doof auf hoher See“, „Dick und Doof im Wilden Westen“.

Alle fremdsprachigen Produktionen werden auch mit dem Ton der Originalsprache ausgestrahlt.

Alle Produktionen sind jeweils 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.

Das gesamte Programm von ONE gibt es in der Mediathek: https://www.ardmediathek.de/one

