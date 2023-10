WDR Westdeutscher Rundfunk

Ermittlungen im Rotlicht-Milieu: Drehstart für den „Tatort – Siebte Etage“ (AT)

In ihrem 91. Fall werden die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu einer Leiche vor einem Eroscenter gerufen. Ein junger Mann ist im siebten Stock aus dem Fenster gestürzt. Die Dreharbeiten zum Film laufen.

Obwohl der Haustechniker Malik Zeman (Mehdi Salim) vor dem Eroscenter tot aufgefunden wurde, stellt sich schnell heraus, dass die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) vor allem auf der siebten Etage ermitteln müssen. Hier stand ein Fenster offen, aus dem Malik gestoßen wurde. Auf dieser Etage gibt es einen Friseursalon, ein Nagelstudio und viele Zimmer, die von jungen Frauen angemietet werden. Welche Dienstleistungen sie dort anbieten, damit hat Geschäftsführer Gerald Kneissler (André Eisermann) nichts zu tun.

Die Kommissare tauchen ein in eine Welt, in der berufliche und private Beziehungen verschwimmen. Auch wenn sich alle Mieter der siebten Etage nach außen wie eine Familie geben, so brodeln die Konflikte leise hinter dunkelroten Wänden. Hatte ein Mädchen Stress mit dem durchgeknallten und aufdringlichen Haustechniker? Oder war es der Streit mit seiner eigenen Schwester, der Friseurin Kaja (Nuriye Jendroßek)? Oder hat Stammfreier Kai Jankow (Sascha Goepel) Malik aus Eifersucht aus dem Fenster gestoßen, weil der seiner Jasmin (Antonia Bill) zu sehr auf den Leib rückte? Am Anfang scheint die Bande der Siebten Etage nicht zu durchdringen, als aber ein zweites Opfer aus der Mitte der „Familie“ gerissen wird, bröckelt die Fassade...

Das Drehbuch zum „Tatort - Siebte Etage“ stammt von dem Autoren-Duo Eva Zahn und Volker A. Zahn. Regie führt Hüseyin Tabak, die Bildgestaltung übernimmt Lukas Gnaiger. Auch in diesem „Tatort“ aus Köln sind mit dabei: Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen zu sehen sind Maddy Forst, Senita Huskić, Andrei Viorel Tacu, Hella-Birgit Mascus, Ralf Drexler, Lena Hartmann sowie Rapperin Sabrina Setlur.

Der „Tatort – Siebte Etage“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redakteur Götz Bolten) für die ARD. Gedreht wird in Köln und Umgebung noch bis zum 20. Oktober 2023. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant.

