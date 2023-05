WDR Westdeutscher Rundfunk

„Simply the best“ – WDR-Programm zum Tod von Tina Turner

Köln (ots)

In zahlreichen Sendungen berichten die WDR-Programme heute in Hörfunk und Fernsehen über die Rocklegende Tina Turner, die auch einige Jahre in Köln gelebt hat.

Die Lokalzeit Köln spricht im WDR Fernsehen (19:30-20:00 Uhr) unter anderem mit Lothar Meinerzhagen, dem früheren Chef ihrer Plattenfirma und mit dem Pulheimer Musikproduzenten Hans-Dieter Dierks – beide haben mit Tina Turner zusammengearbeitet.

Auch die „Aktuelle Stunde“ würdigt die verstorbene Künstlerin in einem Beitrag: Unter anderem kommt der Kölner Sänger Wolfgang Niedecken zu Wort, der im Stadtteil Marienburg eine Zeitlang Nachbar der Rocksängerin war. Außerdem weitere Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die die Musik der Sängerin begleitet und geprägt hat (WDR Fernsehen, 18:45-19:30 Uhr).

„Simply the best“ heißt die Dokumentation, die heute Abend im WDR Fernsehen wiederholt wird. Darin wird das bewegte Leben und die Karriere von Tina Turner beleuchtet. Der Film von Stefan Morawietz zeigt alle Phasen ihres einmaligen Erfolgs und berichtet auch über die Zeit, die die Künstlerin bis Mitte der 1990er Jahre in NRW verbrachte, bevor sie mit ihrem Kölner Ehemann in die Schweiz zog (WDR Fernsehen, 23:40 Uhr). Die Dokumentation ist außerdem noch bis 01.06.2023 in der ARD Mediathek abrufbar.

WDR 4 und WDR 2 spielen heute die Musik von Tina Turner in ihren Programmen, zu deren größten Erfolgen „Private Dancer“ und auch „What’s love got to do with it“ gehören – ihr erster internationaler Nr. 1-Hit. Außerdem werden Reaktionen der WDR 2 und WDR 4-Hörer:innen auf ihren Tod gesendet und Interviews mit Weggefährtinnen geführt. In zahlreichen Interviews wird ihr Leben nachgezeichnet, mit besonderem Blick auf ihre Zeit in Köln. Eine musikalische Hommage an die Sängerin gibt es heute Abend in WDR 4 in der Sendung „Tina Turner – The Legend. Ihre größten Hits live“ (20:00-21:00 Uhr).

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell