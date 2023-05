WDR Westdeutscher Rundfunk

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem 25. Internationalen WDR Europaforum

Köln (ots)

Beim 25. Internationalen WDR Europaforum am Dienstag, 6. Juni 2023, debattieren namhafte Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Journalist:innen, wie die EU auf Erschütterungen in den internationalen Beziehungen reagieren sollte, die Russlands Krieg gegen die Ukraine auslöst. Teilnehmen werden unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Olaf Scholz, die Staatsministerin für Europa und Klima Anna Lührmann, der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Aydan Özoğuz, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang und die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof Juliane Kokott. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ein Videogrußwort sprechen.

Unter dem Motto: „Am Katzentisch der Weltpolitik? Europas Rolle nach der "Zeitenwende"“ setzen sich die Teilnehmer:innen zwischen 10:00 und 15:30 Uhr damit auseinander, wie Europa die aktuelle geopolitische Bewährungsprobe meistert, ohne dabei andere Großkrisen – Erderhitzung, Armut oder Menschenrechtsverletzungen anderswo auf der Welt – aus dem Auge zu verlieren. Thema wird auch sein, ob es der EU gelingt, die Prinzipien von liberaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegen Angriffe von außen und von innen zu verteidigen. Das vollständige Programm finden Sie hier: www.wdr-europaforum.de

Die Jubiläumsausgabe des WDR Europaforums findet in den BOLLE Festsälen in Berlin statt. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live. Zu sehen sein wird sie auch im Livestream auf der Homepage unter www.wdr-europaforum.de. phoenix überträgt am Vormittag des 6. Juni Teile des WDR Europaforums live und sendet eine Zusammenfassung am Mittwoch, 7. Juni, 10:30 Uhr. Tagesschau24 sendet am 6. Juni, 20:15 Uhr, eine Zusammenfassung. Fast alle Teilnehmer:innen des WDR Europaforums werden persönlich anwesend sein; einige wenige Programmpunkte zeichnet der WDR kurz vorher auf.

Veranstaltet wird das WDR Europaforumvom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat.

Organisation und Durchführung der Veranstaltung liegen bei der WDR-Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen und der Europäischen CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt. Die Redaktion haben Ferdos Forudastan und Heribert Roth.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell