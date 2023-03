WDR Westdeutscher Rundfunk

Dominique Hoffmann soll neue Technik- und Produktionsdirektorin des WDR werden

Köln (ots)

WDR-Intendant Tom Buhrow hat dem Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung (28.3.2023) Dominique Hoffmann (42) als neue Leiterin der Direktion Technik und Produktion im WDR vorgeschlagen. Der jetzige Amtsinhaber Wolfgang Wagner verabschiedet sich Ende März in den Ruhestand. Die Abstimmung ist für die Sitzung des Gremiums am 12.5.2023 vorgesehen.

Tom Buhrow: „Dominique Hoffmann ist als Ingenieurin fachlich hervorragend geeignet und verfügt über die nötige Führungserfahrung für diese wichtige Aufgabe.“

Dominique Hoffmann verantwortet seit 2020 die Hauptabteilung Distribution und Entwicklung in der Technik- und Produktionsdirektion des SWR. Sie studierte „Medien und Informationswesen“ und „Communication and Mediaengineering“ an der Hochschule Offenburg und startete 2006 ihre Karriere beim SWR. Dort arbeitete sie zunächst als System- und Projektingenieurin. Von 2012 bis 2017 war sie persönliche Referentin des Direktors Technik und Produktion, im Anschluss leitete sie die Abteilung Produktionssysteme.

