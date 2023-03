ARD radiofeature über Chancen und Risiken der Energiegewinnung in Westafrika

Köln (ots) - „Frag doch mal die Maus“ bekommt eine neue Gastgeberin: Esther Sedlaczek. Sie moderiert am 20. Mai 2023 erstmalig die vom WDR produzierte Familienshow. Am 6. Mai 2023 präsentiert Eckart von Hirschhausen am Samstagabend „Was kann der Mensch?“. Esther Sedlaczek: „Gastgeberin einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon ...

mehr