WDR Westdeutscher Rundfunk

Super-Streiktag in NRW: „WDR aktuell“ mit zwei Sonderausgaben am Montagmorgen

Köln, 24.03.2023 (ots)

Mit welchen Streik-Auswirkungen müssen die Menschen in NRW rechnen? Was sollten Reisende unbedingt beachten? Wie ist die Lage auf den Straßen? Droht ein Verkehrschaos? Zum bundesweiten Streiktag sendet das WDR Fernsehen am 27. März ab 8.55 Uhr zwei 30-minütige Sonderausgaben von „WDR aktuell“. Sendebeginn ist um 8.55 und um 10.55 Uhr.

In beiden Sendungen wird es Schalten zu WDR-Reporter:innen geben, die überall im Westen unterwegs sind: an den Flughäfen und Bahnhöfen, in Innenstädten und an Autobahnen. Ein Arbeitsrechtsexperte beantwortet während der Sendungen die Fragen der Zuschauer:innen und User:innen. Kurze Filme zeigen zudem, wie die Menschen in NRW am Morgen mit dem Streik klargekommen sind. Moderatorin der Sondersendungen ist Rebecca Verwerich.

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi wird am Montag große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Der Streik beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00 Uhr und endet 24 Stunden später.

Aktuelle Informationen zum Streik und seinen Folgen gibt es den ganzen Tag über auch online unter www.wdr.de.

Fotos unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell