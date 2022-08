WDR Westdeutscher Rundfunk

Gamescom 22: WDR live auf der größten Spiele-Messe

Der WDR berichtet auf allen Kanälen, linear und digital, eine Woche lang über und live von der Gamescom 2022: Das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele findet vom 23. bis 28. August in den Kölner Messehallen statt – und natürlich digital.

1LIVE sendet live von der Gamescom und verschenkt Tickets

1LIVE trifft seine Hörer:innen auf der Messe – in einer eigenen Sektor-Lounge in Halle 7 A050: Bei Silent DJ-Sessions können die Besucher:innen nicht nur den eigenen Akku wieder aufladen. In der gesamten Gamescom-Woche verschenkt 1LIVE jeden Morgen online und übers Radio Tickets für die Messe. Am Samstag (27. August) werden die 1LIVE Moderator:innen Freddie Schürheck und Benni Bauerdick von 9 bis 14 Uhr live aus der Sektor-Lounge senden.

WDR 2 mit Tipps für Eltern

WDR 2 konzentriert sich auf Themenschwerpunkte in der Woche der Gamescom. Um die Spielsucht geht es beispielsweise am Donnerstag (25. August): WDR 2 spricht mit Eltern und Experten und gibt wertvolle Tipps, die helfen, erst gar nicht in die Sucht hineinzurutschen.

WDR 5-Thementag am 27. August

WDR 5 widmet der Gamescom am 27. August erstmals einen Thementag mit Live-Schalten zur Messe und Interviews mit prominenten Gamer:innen. Ein wichtiger Aspekt der WDR 5-Berichterstattung: der Wirtschaftsfaktor Gaming in Deutschland. So geht es beispielsweise um 13.04 Uhr im WDR 5-Wirtschaftsmagazin 'Profit' um Games aus NRW, um gefährliche Abzocke und die 'Spielebranche im Wandel'. Am Nachmittag (15.04 Uhr) läuft ein Mitschnitt vom Gamescom Kongress.

Interview mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Das Team des Studios Köln versorgt unter anderem das WDR Fernsehen täglich mit aktuellen Beiträgen. Am Eröffnungstag, dem 24. August, ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei den Kolleg:innen zu Gast.

