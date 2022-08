WDR Westdeutscher Rundfunk

Die WDR Klima App: Mehr Wissen durch Erleben – Schule 4.0

Ab sofort können sich junge Menschen auf ganz neue Art und Weise mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Die WDR Klima App macht’s mit modernster Technik möglich. Dank Augmented Reality stehen Schüler:innen im Klassenzimmer plötzlich mitten in einem brennenden Wald in Gummersbach oder sehen um sich herum Wassermassen der Flut im Ahrtal. Junge Menschen aus NRW schildern eindrücklich ihr Leben mit dem Klimawandel und wie sie selbst aktiv werden. Mit der Klima App können Lehrer:innen Unterstützung für einen zukunftsfähigen Schulunterricht erhalten.

WDR-Intendant Tom Buhrow: 'Was bedeutet der Klimawandel ganz konkret – auch vor unserer Haustür? Unsere neue Klima App liefert Antworten und macht möglich, was Schulbücher alleine nicht schaffen: Schülerinnen und Schüler können sich eindringlich und interaktiv mit diesem für uns alle so wichtigen Thema beschäftigen. Mit dieser App erweitern wir im WDR unser Angebot an innovativen und digitalen Bildungsinhalten, zu denen unter anderem auch die Apps ,WDR AR 1933 – 1945‘ und ,Stolpersteine NRW‘ gehören.'

Schüler:innen können sich mit der Augmented Reality-Technik mit dem Smartphone oder dem Tablet im Klassenzimmer bewegen und dabei direkt im Raum Geschichten von Menschen erfahren, die in ihrer Region vom Klimawandel betroffen sind. Dabei ordnet WDR-Moderatorin Siham El-Maimouni in der App die Inhalte ein und navigiert die User:innen durch die Bausteine. Ein Teil der Klima App ist ein interaktives Game, bei dem User:innen in die Unterwasserwelt eintauchen und Plastikmüll aus dem Meer fischen. Ganz nebenbei werden so auf spielerische Weise Fakten über die Verschmutzung der Meere vermittelt.

Die Klima App ist als Ergänzung für den Schulunterricht konzipiert und richtet sich in erster Linie an Schüler:innen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren sämtlicher Schulformen. Sie ist kostenlos, barrierefrei zugänglich und ab sofort für iOS-Tablets und -Smartphones verfügbar, der Release für Android-Endgeräte folgt in Kürze. Ergänzendes Material für den Einsatz der Klima App im Unterricht steht Lehrer:innen unter dieklimaapp.wdr.de zur Verfügung.

Im Rahmen einer Schultour stellt die WDR-Redaktion Doku&Digital die Klima App in Klassen vor und spricht mit den Schüler:innen über die Inhalte. Die erste Schultour findet vom 17.10.2022 bis 28.10.2022 statt, anmelden können sich Lehrer:innen unter ar@wdr.de.

Die WDR Klima App ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von Programmierer:innen der Hochschule Düsseldorf HSD, Schüler:innen des Erich Gutenberg Berufskollegs Köln und der WDR Redaktion Doku & Digital. Projektleiterin und verantwortliche WDR-Redakteurin ist Dorothee Pitz.

