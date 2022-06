WDR Westdeutscher Rundfunk

'Gesamtkunstwerk aus Film und Musik': Mit 'Wunderschön' und dem WDR Funkhausorchester nach Norwegen

Erstmals in UHD, erstmals mit eigens komponierter Musik: 'Wunderschön'-Moderatorin Tamina Kallert nimmt das Publikum mit in den Westen von Norwegen – und damit in die Welt der Fjorde und Wasserfälle, Gletscher und Hochebenen. Unter der Leitung von Dirigent Frank Strobel untermalt das WDR Funkhausorchester die atemberaubenden Bilder mit einem einmaligen Sound, der vom Australier Gordon Hamilton komponiert wurde. Der Film von Autor Michael Wieseler ist die erste in UHD produzierte 'Wunderschön'-Folge. 'Norwegens Westen. Vom Sognefjord nach Bergen' ist ab 12. Juni online first in der ARD Mediathek und am Sonntag, 19. Juni, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen.

Tamina Kallert geht im Film auf eine musikalische Reise: in die Bücherstadt Fjaerland am Jostedalsgletscher, zum Weltkulturerbe Nærøyfjord, in Europas größte Hochebene Hardangerwidda und zu Menschen, die ihre (Wahl-)Heimat Norwegen als Geschenk begreifen, auf das man gut aufpassen muss. Die Moderatorin ist überzeugt: 'Wer sich einfach zurücklehnt und einlässt auf den Film und die Musik, der wird die Welt ein bisschen mit anderen Augen sehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können auf ihre ganz eigene Reise gehen, mit persönlichen Eindrücken und Erkenntnissen.'

Der Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters, Frank Strobel, ergänzt: 'Die Bilder sind so selbsterklärend und teilweise auch so überwältigend, dass man regelrecht hineingezogen wird in diesen Film. Und zusammen mit der Musik wird es ein Gesamtkunstwerk.'

Die Redaktion für 'Wunderschön: Norwegens Westen. Vom Sognefjord nach Bergen' liegt bei Christiane Möllers ('Wunderschön') und Corinna Rottschy (Managerin WDR Funkhausorchester). Am 15. Juni 2022 spielt das WDR Funkhausorchester ab 20 Uhr im WDR Funkhaus am Kölner Wallrafplatz live zum Film. Einen Livestream dieses besonderen Konzerts gibt es unter www.wunderschoen.wdr.de und www.funkhausorchester.wdr.de

