CIVIS Medienpreis für „Meine Narbe“ von WDR COSMO und Feature zum Attentat von Hanau

Der WDR freut sich über zwei Auszeichnungen beim CIVIS Medienpreis 2022: Die Produktion „Meine Narbe: Martin war Häftling in einem syrischen Foltergefängnis“ von COSMO, dem jungen internationalen Kulturangebot des Senders, erhielt heute (3.6.2022) in Köln den Preis in der Kategorie VIDEO AWARD/Social-Media-Formate. „Der letzte Tag. Das Attentat von Hanau“, eine Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur, WDR und NDR, wurde in der Kategorie AUDIO AWARD/lange Programme ausgezeichnet.

Für „Meine Narbe: Martin war Häftling in einem syrischen Foltergefängnis“ ging der Preis an die Autor:innen Fitore Muzaqi, Henrik Schütz und Stefanie Vollmann. Die Jury des CIVIS Medienpreises begründet ihre Entscheidung so: „Der Beitrag zeichnet sehr authentisch den Versuch nach, einen Menschen seiner Würde zu berauben. Der Protagonist, mit erkennbarem Vertrauen zu den Autor:innen, erlaubt unverstellte Nähe, ohne dass die journalistische Distanz leidet. Das fesselt und rührt an – bleibt aber frei von Pathos. Die Gestaltung ist reduziert und lässt der Geschichte damit den nötigen Raum.“ „Meine Narbe“ ist ein Youtube-Format der bildband Film & Fernsehproduktion im Auftrag von WDR COSMO (Redaktion: Miriam Anna Hochhard und Fitore Muzaqi / Produktion: Jan Hoffmann / Illustration: Luisa Bebenroth / Regie: Fitore Muzaqi). Hier geht’s zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=ETc1_KKJAEM

Über „Der letzte Tag. Das Attentat von Hanau“ von Autor Sebastian Friedrich urteilte die Jury so: „Das ist ergreifend und dramaturgisch extrem gut gemacht. Das Geschehen wird minutiös dargestellt und so anschaulich nachgezeichnet, dass man die Geschehnisse und beteiligten Personen fast zu sehen meint. Zugleich sind das Attentat und seine Umstände perfekt mit deren Hintergründen – Rassismus, Klassenschranken, Lebensverhältnisse der Opfer – verwoben. Der soziale Brennpunkt Kesselstadt ist auch Heimat; seinen Bewohner:innen begegnet der Autor mit Respekt und Empathie.“ Das Feature ist eine Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur, WDR (Redaktion: Imke Wallefeld) und NDR. Hier geht’s zum Feature: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/dok5/-das-rassistische-attentat-von-hanau-100.html

CIVIS – Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wurde heute (3.6.) in Köln verliehen. Ab Sonntag, 5.6., ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Montag, 6.6., sendet Das Erste die von Anna Dushime moderierte Preisverleihung um 23.35 Uhr aus.

